Guardian сообщила о самой «адской» ночи для Украины

В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине. По данным британского издания The Guardian, эта ночь стала одной из самых тяжелых для страны.
«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — говорится в материале. По данным издания, бомбардировка продолжалась почти шесть часов.
Сегодня, в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, выпускающим компоненты для ракет и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что целью атаки были исключительно военные объекты, а удары стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России, передает RT.
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