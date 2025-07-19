Guardian сообщила о самой «адской» ночи для Украины

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ВС РФ нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре
ВС РФ нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине. По данным британского издания The Guardian, эта ночь стала одной из самых тяжелых для страны.

«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — говорится в материале. По данным издания, бомбардировка продолжалась почти шесть часов.

Сегодня, в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, выпускающим компоненты для ракет и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что целью атаки были исключительно военные объекты, а удары стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России, передает RT.

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В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине. По данным британского издания The Guardian, эта ночь стала одной из самых тяжелых для страны. «Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — говорится в материале. По данным издания, бомбардировка продолжалась почти шесть часов. Сегодня, в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, выпускающим компоненты для ракет и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что целью атаки были исключительно военные объекты, а удары стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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