Кинозвезды слетятся в Екатеринбург: что они будут делать на Урале

Международный кинофестиваль «Одна шестая» проведут в Екатеринбурге в конце сентября. Об этом организаторы сообщили в своих соцсетях. Ожидается, что все желающие смогут увидеть кинозвезд на красной дорожке: например, в прошлые годы на Урал прилетали актеры Павел Деревянко и Евгений Цыганов.
«С 25 по 30 сентября 2025 года Екатеринбург снова станет точкой притяжения дебютного кино со всего евразийского континента. В этом году главная тема фестиваля — искусственный интеллект в кинопроизводстве», — говорится в анонсе.
На мероприятия можно попасть бесплатно, нужна лишь предварительная регистрация. Точная программа будет опубликована чуть позже, но уже известно, что пройдут премьерные показы игровых и документальных фильмов, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы.
В прошлые годы «Одну шестую» посещали актер Артур Сопельник («Кадетство», «Физрук»), актрисы Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Содержанки»). Мероприятие проводится с 2022 года.
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