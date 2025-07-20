20 июля 2025

Кинозвезды слетятся в Екатеринбург: что они будут делать на Урале

Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге пройдет с 25 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В первый день фестиваля ожидается красная дорожка, по которой пройдут кинодеятели
В первый день фестиваля ожидается красная дорожка, по которой пройдут кинодеятели Фото:

Международный кинофестиваль «Одна шестая» проведут в Екатеринбурге в конце сентября. Об этом организаторы сообщили в своих соцсетях. Ожидается, что все желающие смогут увидеть кинозвезд на красной дорожке: например, в прошлые годы на Урал прилетали актеры Павел Деревянко и Евгений Цыганов.

«С 25 по 30 сентября 2025 года Екатеринбург снова станет точкой притяжения дебютного кино со всего евразийского континента. В этом году главная тема фестиваля — искусственный интеллект в кинопроизводстве», — говорится в анонсе.

На мероприятия можно попасть бесплатно, нужна лишь предварительная регистрация. Точная программа будет опубликована чуть позже, но уже известно, что пройдут премьерные показы игровых и документальных фильмов, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы.

В прошлые годы «Одну шестую» посещали актер Артур Сопельник («Кадетство», «Физрук»), актрисы Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Содержанки»). Мероприятие проводится с 2022 года.

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Международный кинофестиваль «Одна шестая» проведут в Екатеринбурге в конце сентября. Об этом организаторы сообщили в своих соцсетях. Ожидается, что все желающие смогут увидеть кинозвезд на красной дорожке: например, в прошлые годы на Урал прилетали актеры Павел Деревянко и Евгений Цыганов. «С 25 по 30 сентября 2025 года Екатеринбург снова станет точкой притяжения дебютного кино со всего евразийского континента. В этом году главная тема фестиваля — искусственный интеллект в кинопроизводстве», — говорится в анонсе. На мероприятия можно попасть бесплатно, нужна лишь предварительная регистрация. Точная программа будет опубликована чуть позже, но уже известно, что пройдут премьерные показы игровых и документальных фильмов, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы. В прошлые годы « Одну шестую» посещали актер Артур Сопельник («Кадетство», «Физрук»), актрисы Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Содержанки»). Мероприятие проводится с 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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