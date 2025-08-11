На улицах Екатеринбурга по очень низким ценам пенсионеры торгуют продукцией из своих садов и огородов. Импровизированные прилавки изобилуют георгинами и гладиолусами, огурцами, кабачками и другими товарами. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил стоимость.
«Сама выращиваю, сама срезаю, сама торгую. У меня шесть соток [гладиолусов], 28 грядок», — поделилась цветочница Наталья возле Baku Plaza. Она каждый год загружает целый автомобиль гладиолусов с собственной дачи в Нижнесергинском районе. Букет из семи цветов она продает за 500 рублей, а из пяти — за 300 рублей.
Рядом с торговым центром «Парус» старушки продают кабачки — за 80 и 30 рублей, сладкие перцы по 50 рублей за штуку. Особый ажиотаж у покупателей вызывают уральские груши: на первый взгляд слишком мелкие и зеленые, но на самом деле очень сладкие. Килограмм можно купить за 100 рублей.
Некоторые еще торгуют ягодами. Так, красную смородину продают от 200 рублей, чернику и бруснику, собранную в Нижних Сергах, — по 300 рублей за полкило. У многих садоводов уже расцвели георгины, эти цветы найдутся под любой вкус, цены также варьируются — где-то букеты предлагают за 400 рублей, где-то чуть дороже.
Любители острого смогут найти для себя даже маленькие перцы чили, их стоимость составляет 10 рублей за штуку. Рынок «На Громова» удивил обилием грибов, кроме привычных лисичек, красноголовиков, подосиновиков, там продают боровики: большая кучка — за 1000, средняя — за 700, а маленькая — за 500 рублей.
