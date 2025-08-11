Свердловчанин пришел пьяным домой и до смерти избил мать

В Реже (Свердловская область) 34-летний мужчина расправился с собственной матерью за критику его разгульного образа жизни. В день трагедии пьяный сын, вернувшись домой, в очередной раз поссорился с мамой и забил ее до смерти, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В мае 2025 года безработный сын Сергей вновь вернулся пьяным. Женщина укорила его за аморальный образ жизни, что породило ссору. Сергей припомнил ей все обиды, в том числе недолюбленность (мужчина ревновал к младшему брату), и избил мать», — пояснили в инстанции. Потерпевшая скончалась до приезда скорой.
На Сергея завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Обвиняемый пояснил, что ничего не помнит, так как был пьян, но нападение на мать отрицать не стал.
Несмотря на это, суд счел вину Сергея доказанной. Его приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима.
