Стало известно, когда в Перми запустят детскую железную дорогу

Компания «РЖД» объявила о завершении проектных работ по первому и второму этапам строительства детской железной дороги (ДЖД) в Перми. В рамках этих этапов предусмотрено возведение кругового депо, которое станет учебно-экспозиционным центром и будет расположено вблизи проходных ПАО «Мотовилихинские заводы», а также прокладка узкоколейных путей от станции Пермь I до нового депо.
«Начало строительных работ по объектам, входящим в указанные этапы, запланировано не ранее 2026 года — при условии выделения необходимого финансирования в рамках инвестиционной программы компании. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта, завершение всех строительных мероприятий и ввод детской железной дороги в эксплуатацию ожидается не ранее 2030 года», — сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что стоимость строительства детской железной дороги в Перми будет определена к концу 2025 года. Впервые о строительстве объекта заговорили еще в апреле 2022 года. Дорогу планируют проложить вдоль Камы. Ее длина составит около четырех километров. Для организации движения задействуют как современный, так и раритетный подвижной состав. Это три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.
Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом.
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