В Екатеринбурге на улице Белинского заметили полуголого мужчину, который выбежал на дорогу и кидался на проезжающие машины. В одну из них ему удалось залезть, напугав водителя с пассажиркой, рассказал очевидец в соцсетях.
«Кричал, просил о помощи. Его машина по Тверитина протащила, потом повернула на Белинского. Он за другую зацепился. До Декабристов, затем до Куйбышева», — сказал прохожий.
Судя по видео, опубликованному в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», сперва мужчина зацепился за Toyota, в которую сумел залезть, оттуда сразу вышли пассажирка с водителем. Пообщавшись с ними, неадекват кинулся к Renault, зацепившись за ручку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на место уже выехал наряд ДПС.
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