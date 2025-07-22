В центре Екатеринбурга засняли полуголого неадеквата, бросавшегося на машины. Видео

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Инцидент случился возле пересечения улиц Белинского и Декабристов
Инцидент случился возле пересечения улиц Белинского и Декабристов Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского заметили полуголого мужчину, который выбежал на дорогу и кидался на проезжающие машины. В одну из них ему удалось залезть, напугав водителя с пассажиркой, рассказал очевидец в соцсетях.

«Кричал, просил о помощи. Его машина по Тверитина протащила, потом повернула на Белинского. Он за другую зацепился. До Декабристов, затем до Куйбышева», — сказал прохожий.

Судя по видео, опубликованному в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», сперва мужчина зацепился за Toyota, в которую сумел залезть, оттуда сразу вышли пассажирка с водителем. Пообщавшись с ними, неадекват кинулся к Renault, зацепившись за ручку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на место уже выехал наряд ДПС.

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В Екатеринбурге на улице Белинского заметили полуголого мужчину, который выбежал на дорогу и кидался на проезжающие машины. В одну из них ему удалось залезть, напугав водителя с пассажиркой, рассказал очевидец в соцсетях. «Кричал, просил о помощи. Его машина по Тверитина протащила, потом повернула на Белинского. Он за другую зацепился. До Декабристов, затем до Куйбышева», — сказал прохожий. Судя по видео, опубликованному в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», сперва мужчина зацепился за Toyota, в которую сумел залезть, оттуда сразу вышли пассажирка с водителем. Пообщавшись с ними, неадекват кинулся к Renault, зацепившись за ручку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на место уже выехал наряд ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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