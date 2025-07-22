22 июля 2025

Свердловчан ожидают дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отдельных местах региона возможна гроза
В отдельных местах региона возможна гроза Фото:

В Свердловской области 23 июля ожидается облачная погода с дождями, грозами и туманом. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«23 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью местами туман», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при этом порывы могут усиливаться до 13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, на севере и востоке региона — до +6. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25.

В Екатеринбурге также возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет около +15, а днем до +21 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 23 июля ожидается облачная погода с дождями, грозами и туманом. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «23 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью местами туман», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при этом порывы могут усиливаться до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, на севере и востоке региона — до +6. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25. В Екатеринбурге также возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет около +15, а днем до +21 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...