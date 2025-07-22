Свердловчан ожидают дожди и грозы

В Свердловской области 23 июля ожидается облачная погода с дождями, грозами и туманом. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«23 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью местами туман», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при этом порывы могут усиливаться до 13 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, на севере и востоке региона — до +6. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25.
В Екатеринбурге также возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет около +15, а днем до +21 градуса.
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