Коктейль «Руслан Николаевич», которым прославился один из ресторанов в центре Ханты-Мансийска из-за совпадения с именем и отчеством губернатора ХМАО Руслана Кухарука, исчез из меню. Вместо него владельцы заведения предлагают посетителям напиток с аналогичным составом. Обновление в барной карте обнаружили журналисты URA.RU.
«„Руслана Николаевича“ в меню больше нет. Вместо него с тем же составом есть другой коктейль — „Сергей Викторович“», — уточняют корреспонденты.
В заведении затруднились назвать причину исчезновения «губернаторского коктейля» из барной карты. Кто такой Сергей Викторович, выяснить также не удалось — ни у одного из владельцев заведения данные с этим именем и отчеством не совпадают. На вкусовые качества напитка ребрендинг не повлиял, но ресторан лишился изюминки, привлекавшей посетителей.
Коктейль появился в меню зимой 2025 года и привлек в ресторан толпы чиновников. На вопрос, действительно ли напиток посвятили Кухаруку, в заведении давали противоречивые ответы. А вот коктейля «Наталья Владимировна» в барной карте нет и никогда не было.
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