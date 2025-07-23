«Руслан Николаевич исчез»: коктейль, названный в честь губернатора Кухарука, убрали из меню ресторана в ХМАО

Коктейль, названный в честь губернатора ХМАО, переименовали
© Служба новостей «URA.RU»
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Коктейль сменил название
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Коктейль «Руслан Николаевич», которым прославился один из ресторанов в центре Ханты-Мансийска из-за совпадения с именем и отчеством губернатора ХМАО Руслана Кухарука, исчез из меню. Вместо него владельцы заведения предлагают посетителям напиток с аналогичным составом. Обновление в барной карте обнаружили журналисты URA.RU.

«„Руслана Николаевича“ в меню больше нет. Вместо него с тем же составом есть другой коктейль — „Сергей Викторович“», — уточняют корреспонденты.

В заведении затруднились назвать причину исчезновения «губернаторского коктейля» из барной карты. Кто такой Сергей Викторович, выяснить также не удалось — ни у одного из владельцев заведения данные с этим именем и отчеством не совпадают. На вкусовые качества напитка ребрендинг не повлиял, но ресторан лишился изюминки, привлекавшей посетителей.

Коктейль появился в меню зимой 2025 года и привлек в ресторан толпы чиновников. На вопрос, действительно ли напиток посвятили Кухаруку, в заведении давали противоречивые ответы. А вот коктейля «Наталья Владимировна» в барной карте нет и никогда не было.

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Коктейль «Руслан Николаевич», которым прославился один из ресторанов в центре Ханты-Мансийска из-за совпадения с именем и отчеством губернатора ХМАО Руслана Кухарука, исчез из меню. Вместо него владельцы заведения предлагают посетителям напиток с аналогичным составом. Обновление в барной карте обнаружили журналисты URA.RU. «„Руслана Николаевича“ в меню больше нет. Вместо него с тем же составом есть другой коктейль — „Сергей Викторович“», — уточняют корреспонденты. В заведении затруднились назвать причину исчезновения «губернаторского коктейля» из барной карты. Кто такой Сергей Викторович, выяснить также не удалось — ни у одного из владельцев заведения данные с этим именем и отчеством не совпадают. На вкусовые качества напитка ребрендинг не повлиял, но ресторан лишился изюминки, привлекавшей посетителей. Коктейль появился в меню зимой 2025 года и привлек в ресторан толпы чиновников. На вопрос, действительно ли напиток посвятили Кухаруку, в заведении давали противоречивые ответы. А вот коктейля «Наталья Владимировна» в барной карте нет и никогда не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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