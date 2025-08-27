Власти Нижневартовска отказались продолжать скандальную транспортную реформу

Власти Нижневартовска (ХМАО) отказались продолжать скандальную транспортную реформу. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что на внеочередном заседании гордума проголосовала за возвращение части автобусов округу.
«Мэрия вернет округу 31 автобус, дума поддержала предложение исполнительной власти. Депутаты городской думы проголосовали за возвращение 31 автобуса общей стоимостью полмиллиарда рублей, почти год простоявших в ожидании второго этапа реформы под открытым небом на территории местного ПАТП. „Лишний“ транспорт передадут Сургуту и Ханты-Мансийску», — сообщает инсайдер.
Первый этап реформы закончился закупкой автобусов (по версии следствия, по завышенной цене) и уголовным делом на первого замглавы депдорхоза ХМАО Андрея Середнева, его подчиненной Ольги Власовой и подрядчика — главу самарского ООО «Автомаз» Тимура Мальцагова. Всего же на обновление автобусного парка в городе ушло более 4,2 миллиардов рублей, 3,2 из которых было передано из бюджета округа.
На сайте органов местного самоуправления опубликован документ о внеочередном заседании думы. Комментарий пресс-службы ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!