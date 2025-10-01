Беседа телеведущего Дмитрия Диброва и блогера Артемия Лебедева на пленарной сессии форума 100+ в Екатеринбурге, где присутствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, началась с перформанса. Посреди официального мероприятия дизайнеру решили заменить кресло на стул, передает корреспондент URA.RU.
«Мы дружим вот уже несколько десятилетий, сейчас эта дружба ему сослужит огромную службу. Дорогие друзья, обращаюсь к Артемию Лебедеву. Организаторы 100+ волнуются, как вам в этом кресле? Варианты ответа: первое — „Отличное кресло, в чем причина волнений?“, второе — „Эти 80 минут...“, — начал Дибров общение в стиле передачи „Кто хочет стать миллионером“.
Лебедев шутку поддержал и поинтересовался, можно ли воспользоваться помощью зала. «Я бы заменил, конечно. Кресло — это точно место для инноваций, потому что по необъяснимой причине все заседания выглядят вот такими — с белыми креслами», — сказал блогер, ему тут же вынесли темный стул.
«В ближайшее время эта процедура будет открывать многие строительные форумы. Но помните, первым был Артемий Лебедев», — продолжил Дибров.
Чуть позже шутку поддержал руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков: «А опция с креслом доступна только Артемию?» На это Лебедев ответил, что оставлял заявку на замену еще год назад. «Только сейчас сделали», — сказал дизайнер.
