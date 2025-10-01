Лебедев и Дибров устроили перформанс в Екатеринбурге на глазах у федерального министра. Фото

Дибров и Лебедев обменялись шутками о кресле на форуме 100+ в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изначально Артемий Лебедев сидел в белом кресле, как и все спикеры
Изначально Артемий Лебедев сидел в белом кресле, как и все спикеры Фото:

Беседа телеведущего Дмитрия Диброва и блогера Артемия Лебедева на пленарной сессии форума 100+ в Екатеринбурге, где присутствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, началась с перформанса. Посреди официального мероприятия дизайнеру решили заменить кресло на стул, передает корреспондент URA.RU.

«Мы дружим вот уже несколько десятилетий, сейчас эта дружба ему сослужит огромную службу. Дорогие друзья, обращаюсь к Артемию Лебедеву. Организаторы 100+ волнуются, как вам в этом кресле? Варианты ответа: первое — „Отличное кресло, в чем причина волнений?“, второе — „Эти 80 минут...“, — начал Дибров общение в стиле передачи „Кто хочет стать миллионером“.

Лебедев шутку поддержал и поинтересовался, можно ли воспользоваться помощью зала. «Я бы заменил, конечно. Кресло — это точно место для инноваций, потому что по необъяснимой причине все заседания выглядят вот такими — с белыми креслами», — сказал блогер, ему тут же вынесли темный стул.

«В ближайшее время эта процедура будет открывать многие строительные форумы. Но помните, первым был Артемий Лебедев», — продолжил Дибров.

Чуть позже шутку поддержал руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков: «А опция с креслом доступна только Артемию?» На это Лебедев ответил, что оставлял заявку на замену еще год назад. «Только сейчас сделали», — сказал дизайнер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беседа телеведущего Дмитрия Диброва и блогера Артемия Лебедева на пленарной сессии форума 100+ в Екатеринбурге, где присутствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, началась с перформанса. Посреди официального мероприятия дизайнеру решили заменить кресло на стул, передает корреспондент URA.RU. «Мы дружим вот уже несколько десятилетий, сейчас эта дружба ему сослужит огромную службу. Дорогие друзья, обращаюсь к Артемию Лебедеву. Организаторы 100+ волнуются, как вам в этом кресле? Варианты ответа: первое — „Отличное кресло, в чем причина волнений?“, второе — „Эти 80 минут...“, — начал Дибров общение в стиле передачи „Кто хочет стать миллионером“. Лебедев шутку поддержал и поинтересовался, можно ли воспользоваться помощью зала. «Я бы заменил, конечно. Кресло — это точно место для инноваций, потому что по необъяснимой причине все заседания выглядят вот такими — с белыми креслами», — сказал блогер, ему тут же вынесли темный стул. «В ближайшее время эта процедура будет открывать многие строительные форумы. Но помните, первым был Артемий Лебедев», — продолжил Дибров. Чуть позже шутку поддержал руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков: «А опция с креслом доступна только Артемию?» На это Лебедев ответил, что оставлял заявку на замену еще год назад. «Только сейчас сделали», — сказал дизайнер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...