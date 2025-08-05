Мэр из ХМАО не смог отстоять законность выплат премий самому себе

Мэр Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин не смог отстоять законность выплат премий самому себе. Седьмой кассационный суд в Челябинске отклонил его жалобу, и дело снова вернулось в Нижневартовск. Информация опубликована на сайте суда.
«Жалоба (представление) оставлено без удовлетворения», — указано в картотеке судебных дел. Заседание кассационной инстанции проходило 30 июля.
Ранее прокуратура района потребовала от мэра вернуть 5 миллионов рублей, которые он выписал сам себе без согласования с думой. Процесс дважды вставал на паузу из-за попыток Саломатина и юристов мэрии обжаловать итоги прокурорской проверки, однако после решения после решения кассационного суда его снова возобновят. Теперь проверка признана законной.
В пресс-службу администрации Нижневартовского района направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о предыдущем приостановлении судебного разбирательства о премиях Саломатина. В пресс-службе суда уточнили, что дело было приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки.
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