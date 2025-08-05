05 августа 2025

Мэр из ХМАО не смог отстоять законность выплат премий самому себе

Кассационный суд отклонил жалобу главы Нижневартовского района Саломатина
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура требует от главы Нижневартовского района вернуть премии
Прокуратура требует от главы Нижневартовского района вернуть премии Фото:

Мэр Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин не смог отстоять законность выплат премий самому себе. Седьмой кассационный суд в Челябинске отклонил его жалобу, и дело снова вернулось в Нижневартовск. Информация опубликована на сайте суда.

«Жалоба (представление) оставлено без удовлетворения», — указано в картотеке судебных дел. Заседание кассационной инстанции проходило 30 июля.

Ранее прокуратура района потребовала от мэра вернуть 5 миллионов рублей, которые он выписал сам себе без согласования с думой. Процесс дважды вставал на паузу из-за попыток Саломатина и юристов мэрии обжаловать итоги прокурорской проверки, однако после решения после решения кассационного суда его снова возобновят. Теперь проверка признана законной.

В пресс-службу администрации Нижневартовского района направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о предыдущем приостановлении судебного разбирательства о премиях Саломатина. В пресс-службе суда уточнили, что дело было приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки.

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Мэр Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин не смог отстоять законность выплат премий самому себе. Седьмой кассационный суд в Челябинске отклонил его жалобу, и дело снова вернулось в Нижневартовск. Информация опубликована на сайте суда. «Жалоба (представление) оставлено без удовлетворения», — указано в картотеке судебных дел. Заседание кассационной инстанции проходило 30 июля. Ранее прокуратура района потребовала от мэра вернуть 5 миллионов рублей, которые он выписал сам себе без согласования с думой. Процесс дважды вставал на паузу из-за попыток Саломатина и юристов мэрии обжаловать итоги прокурорской проверки, однако после решения после решения кассационного суда его снова возобновят. Теперь проверка признана законной. В пресс-службу администрации Нижневартовского района направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о предыдущем приостановлении судебного разбирательства о премиях Саломатина. В пресс-службе суда уточнили, что дело было приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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