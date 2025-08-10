За три часа над регионами России сбили 26 беспилотников

Беспилотники атаковали пять регионов РФ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО 10 августа с 15:00 до 18:00 по московскому времени, уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать регионы России. Об этом сообщает Минобороны РФ,

Самое больше количество БПЛА самолетного типа — 11 — было уничтожено над территорией Брянской области. Десять беспилотников пытались атаковать Калужскую область. Три были сбиты в Краснодарском крае, по одному — в Рязанской и Белгородской областях, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

