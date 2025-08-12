Экс-спикер Пермской гордумы ушел с поста гендиректора пермского завода

Юрий Уткин, ранее занимавший должность председателя Пермской городской думы, завершил работу на посту генерального директора предприятия «Углекон» в городе Нытва (Пермский край). Информация об изменениях в руководстве организации размещена в сервисе СБИС.
«С 11 августа 2025 года обязанности генерального директора компании исполняет Андрей Пепеляев. Ранее он выступал ликвидатором ФГУП НТЦ ММ „КОМЕТА“», — сказано в опубликованных данных.
Единственным владельцем ООО «Углекон» является акционерное общество «УНИИКМ», которое ранее также выступало учредителем ФГУП «НТЦ ММ „КОМЕТА“. Основная специализация предприятия — выпуск медицинских инструментов и оборудования. Кроме того, компания осуществляет деятельность в сфере управления недвижимостью, производства неметаллической минеральной продукции, а также обработки металлических изделий и других направлениях.
Согласно последним финансовым отчетам, по итогам 2024 года выручка предприятия уменьшилась на 3% и составила 22,4 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 41%, достигнув 8,5 млн рублей. При этом капитал компании увеличился на 58% и составил 23,4 млн рублей.
В конце октября 2020 года URA.RU сообщало о том, что депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия спикеру Уткину, который, по их мнению, «плохо справляется со своей работой». Он заявил, что оспорит решение в суде. Однако с его доводами не согласились суды первой и второй инстанций.
