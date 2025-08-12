Экс-спикер Пермской гордумы ушел с поста гендиректора пермского завода

Экс-спикер Пермской гордумы Уткин покинул пост топ-менеджера пермского завода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 11 августа обязанности Юрия Уткина (на фото) исполняет Андрей Пепеляев
С 11 августа обязанности Юрия Уткина (на фото) исполняет Андрей Пепеляев Фото:

Юрий Уткин, ранее занимавший должность председателя Пермской городской думы, завершил работу на посту генерального директора предприятия «Углекон» в городе Нытва (Пермский край). Информация об изменениях в руководстве организации размещена в сервисе СБИС. 

«С 11 августа 2025 года обязанности генерального директора компании исполняет Андрей Пепеляев. Ранее он выступал ликвидатором ФГУП НТЦ ММ „КОМЕТА“», — сказано в опубликованных данных. 

Единственным владельцем ООО «Углекон» является акционерное общество «УНИИКМ», которое ранее также выступало учредителем ФГУП «НТЦ ММ „КОМЕТА“. Основная специализация предприятия — выпуск медицинских инструментов и оборудования. Кроме того, компания осуществляет деятельность в сфере управления недвижимостью, производства неметаллической минеральной продукции, а также обработки металлических изделий и других направлениях.

Согласно последним финансовым отчетам, по итогам 2024 года выручка предприятия уменьшилась на 3% и составила 22,4 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 41%, достигнув 8,5 млн рублей. При этом капитал компании увеличился на 58% и составил 23,4 млн рублей.

В конце октября 2020 года URA.RU сообщало о том, что депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия спикеру Уткину, который, по их мнению, «плохо справляется со своей работой». Он заявил, что оспорит решение в суде. Однако с его доводами не согласились суды первой и второй инстанций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юрий Уткин, ранее занимавший должность председателя Пермской городской думы, завершил работу на посту генерального директора предприятия «Углекон» в городе Нытва (Пермский край). Информация об изменениях в руководстве организации размещена в сервисе СБИС.  «С 11 августа 2025 года обязанности генерального директора компании исполняет Андрей Пепеляев. Ранее он выступал ликвидатором ФГУП НТЦ ММ „КОМЕТА“», — сказано в опубликованных данных.  Единственным владельцем ООО «Углекон» является акционерное общество «УНИИКМ», которое ранее также выступало учредителем ФГУП «НТЦ ММ „КОМЕТА“. Основная специализация предприятия — выпуск медицинских инструментов и оборудования. Кроме того, компания осуществляет деятельность в сфере управления недвижимостью, производства неметаллической минеральной продукции, а также обработки металлических изделий и других направлениях. Согласно последним финансовым отчетам, по итогам 2024 года выручка предприятия уменьшилась на 3% и составила 22,4 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 41%, достигнув 8,5 млн рублей. При этом капитал компании увеличился на 58% и составил 23,4 млн рублей. В конце октября 2020 года URA.RU сообщало о том, что депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия спикеру Уткину, который, по их мнению, «плохо справляется со своей работой». Он заявил, что оспорит решение в суде. Однако с его доводами не согласились суды первой и второй инстанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...