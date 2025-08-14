Мэрия Челябинска проиграла спор с подрядчиком по содержанию дорог на 60 млн

Мэрия Челябинска проиграла спор с подрядчиком по очистке дорог от снега, компанией «Ойкумена», на 60 млн рублей. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, по встречному иску ответчик взыскал три млн рублей.
«В удовлетворении первоначальных исковых требований Комитета дорожного хозяйства города Челябинска отказать. Встречные исковые требования акционерного общества „Ойкумена“ удовлетворить частично», — отметили в суде.
Спор возник из-за претензий властей к содержанию улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе Челябинска. Мэрия утверждала, что подрядчик нарушил условия контракта. В ответ «Ойкумена» подала встречный иск с требованием о признании штрафов незаконными и взыскании с комитета задолженности.
В сентябре 2024 года арбитраж отказался взыскивать с компании «Электрострой» 81 миллион. Четыре иска власти подали в феврале 2024 года. Транспортную сеть Челябинска тогда после снегопадов парализовало. Мэрия обвинила в катаклизме подрядчиков.
«Комитет представил суду исчерпывающие доказательства, обосновывающие его позицию по данному делу. В соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия. Комитет планирует обжаловать судебный акт в установленный законом срок», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Основания и доводы для обжалования установят после того, как решение суда будет опубликовано в полном объеме и детально изучено.
В июне 2025 года мэрия провела новые торги на содержание дорог. «Ойкумена» по их итогам заключила контакт на работу в двух районах — Советском и Тракторозаводском. По каждому из договоров фирма получит 434,9 млн рублей. При этом «Группа компаний Автодор» будет обслуживать дорожную сеть Курчатовского и Ленинского районов (суммы 354,2 и 302,5 миллиона рублей соответственно). Также победителем стала «Строймеханизация». За содержание дорог Калининского и Металлургического районов власти заплатят ей 319,8 и 354,9 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU обратилась за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
