Глава Нефтеюганска поменял структуру администрации и назначил нового зама

Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов инициировал изменения в структуре городской администрации, разделив должность заместителя, курирующего строительство и ЖКХ, на две отдельные ставки. На пост вице-мэра по ЖКХ назначен Василий Каширский. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«Чиновник умудрился за пару недель работу получил предложение стать заместителем главы города. При этом мэр в спешном порядке вынес на гордуму вопрос об изменении структуры администрации и выделении дополнительных двух миллионов рублей на зарплату Каширскому. Одни считают его ставленником окружного правительства, другие — последней надеждой Чекунова подготовить город к зиме. Сейчас с этим есть большие проблемы», — рассказал источник.
Ранее URA.RU писало, что в департаменте ЖКХ Нефтеюганска возникали кадровые трудности. Прежний директор Андрей Серокуров и его заместители были уволены, что привело к задержкам выплат в подведомственных организациях. Мэр Юрий Чекунов признал наличие проблем и выразил надежду на нового руководителя Василия Каширского.
