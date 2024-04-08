В Екатеринбурге приставы закрыли ДК «Химмаш»

Судебные приставы приостановили работу ДК «Химмаш» в Екатеринбурге на 30 дней из-за нарушений требований пожарной безопасности. Входные двери объекта уже опечатаны, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
«Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность Дворца культуры «ЖК «Кристалл» (ДК «Химмаш») на срок 30 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность Дворца культуры «ЖК Кристалл» приостановлена, входные двери опечатаны», — следует из сообщения.
Внимание общественности к судьбе ДК «Химмаш» приковано с 2018 года. Местные жители выступали против планов собственника (экс-депутат заксобрания Валерий Савельев) — AVS Group — снести объект. В мае 2019 года в мэрии заявили о договоренности обмена ДК (тогда в сделку добавили бассейн «Кристалл») с AVS на два земельных участка на пересечении улиц Стачек и Баумана на Эльмаше и на улице Инженерной на Химмаше. В ноябре 2019-го сенатор Александр Высокинский обещал, что объект передадут в муниципальную собственность, но этого так и не произошло. Однако свердловские по прежнему заинтересованы в ДК.
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