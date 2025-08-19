Ребенка затянуло в эскалатор в ТЦ Екатеринбурга

Место ЧП огородили (архивное фото)
В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» ребенка затянуло в эскалатор. Об этом рассказал очевидец.
«Предварительно, в этот момент он спускался с семьей вниз. На место сразу вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ТЦ. Ответ будет опубликован, как только появится.
