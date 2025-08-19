Ребенка затянуло в эскалатор в ТЦ Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место ЧП огородили (архивное фото)
Место ЧП огородили (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» ребенка затянуло в эскалатор. Об этом рассказал очевидец.

«Предварительно, в этот момент он спускался с семьей вниз. На место сразу вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ТЦ. Ответ будет опубликован, как только появится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» ребенка затянуло в эскалатор. Об этом рассказал очевидец. «Предварительно, в этот момент он спускался с семьей вниз. На место сразу вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям ТЦ. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...