Вечером 19 августа в Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» на эскалаторе травмировался двухлетний мальчик: его руку затянуло между движущимися ступенями и поручнем, в результате чего ребенку оторвало кисть. На место приехала бригада скорой помощи, малыша госпитализировали ДГБ №9. Все подробности произошедшего — в сбойке URA.RU.
Подробности происшествия в «Ботанике Молл»
По предварительным данным, мальчик спускался по эскалатору вместе с матерью и еще одним ребенком. В какой-то момент женщина отвлеклась, и ребенок оказался в опасной зоне механизма. Кисть мальчика зажало между движущимися частями эскалатора. Мать оперативно вытащила сына, а первая помощь была оказана сотрудницей расположенного поблизости ларька.
Госпитализация ребенка в ДГБ №9
Пострадавшего ребенка быстро доставили в городскую больницу №9 Екатеринбурга. Врачи ввели его в искусственную кому и попытались спасти поврежденную руку. Однако из-за тяжести травмы сохранить конечность не удалось. Скорая помощь прибыла на место происшествия через семь минут после вызова. Медики вместе с мальчиком транспортировали и оторванную часть руки, чтобы попытаться провести восстановительную операцию.
Реакция Бастрыкина на трагедию
Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Начата проверка технического состояния эскалатора, а также действий персонала торгового центра. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль и поручил региональному управлению регулярно докладывать о ходе следствия. Представителей управляющей компании вызвали на допрос.
Поиск свидетелей ЧП
Семья пострадавшего ребенка характеризуется как благополучная, ранее на учете не состояла. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра, изучают документацию по обслуживанию эскалатора. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, следственные органы призывают всех свидетелей происшествия предоставить информацию, которая может помочь в расследовании обстоятельств трагедии. Все материалы о ЧП — в сюжете URA.RU.
