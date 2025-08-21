В 48 микрорайоне Челябинска построили новый детский сад на 140 мест. Востребованное дошкольное учреждение откроет свои двери уже 1 сентября, рассказали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, передает корреспондент URA.RU.
«Детский сад подностью готов к открытию. В ближайшие дни сюда придут строители отмывать помещения. Он откроется 1 сентября», — доложили Текслеру.
Детский сад №2 был возведен в микрорайоне №48 Курчатовского района Челябинска, адрес ему пока не присвоен. В нем есть все для дошкольного образования детей: удобные комнаты для занятий, современные спальные места, яркие полезные игрушки и безопасные площадки для игр и прогулок. Он был построен в рамках сразу нескольких федеральных и муниципальных программ.
Глава региона совершил объезд образовательных учреждений, которые были отремонтированы либо построены за минувший год. Он отметил, что в регионе в этом году были построены шесть новых школ, еще семь строятся. Отремонтированы 118 школ, в 144 были установлены новые системы доступа в образовательное учреждение для безопасности учащихся. Еще в восьми школах проведены или завершаются капремонты. Кроме того, на 48 объектах дошкольного или среднего специального образования завершаются ремонты.
