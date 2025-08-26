Власти ХМАО выделили рекордную сумму на ремонт дорог

Дороги Югры признаны одними из лучших в России. В 2025 году на их ремонт и строительство направлено рекордные 10 млрд рублей, сообщил глава региона Руслан Кухарук в эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Югра».
«Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, сегодня составляет 89,55% при среднем показателе по стране 54%. По дорогам местного значения этот показатель в Югре равен 85,81% — примерно на уровне общероссийского», — отметил глава региона.
Программа дорожных работ формировалась с учетом мониторинга состояния улично-дорожной сети и предложений жителей всех муниципалитетов. Она охватила территории округа без исключения.
Одним из ключевых проектов года станет завершение строительства второго моста через Обь в районе Сургута. По словам губернатора, объект имеет стратегическое значение для транспортной доступности региона и выхода к арктической зоне. Открыть движение по мосту планируется до ноября 2025 года.
Завершается ремонт и на других значимых участках: построено 19 километров дороги между Югорском и Таежным, обустроен подъезд к Когалыму, который ранее считался одним из самых проблемных для автолюбителей.
