В ХМАО ежегодно беременеет менее процента школьниц

В Югре число беременностей среди несовершеннолетних ежегодно составляет не более 0,6% от общего числа женщин, вставших на учет в медицинских организациях, сообщили URA.RU в окружном депздраве.
«Репродуктивный возраст женщины начинается с 15 лет — в этом возрасте несовершеннолетние имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него», — пояснили в ведомстве.
Со школьницами во время беременности работают психологи. Также девушек сопровождают специалисты органов образования, опеки, социальной защиты и занятости.
Чаще всего югорчанки рожают в возрасте от 25 до 34 лет. В департаменте отмечают, что оптимальным для рождения первого ребенка считается возраст от 20 до 30 лет.
