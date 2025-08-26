Экс-чиновница из ХМАО, ставшая фигуранткой коррупционного скандала, пошла на сделку со следствием

Экс-руководитель управления по развитию местного самоуправления администрации Урая Наталья Емшанова, обвиняемая в получении взятки в 650 тысяч рублей, заключила сделку со следствием. После этого суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Емшанову отпустили под домашний арест. Она пошла на сделку со следствием», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО URA.RU уточнили, что изменение меры пресечения действительно произошло, но по решению суда, а не по ходатайству следствия. Информацию о сделке со следствием пообещали уточнить и прокомментировать позднее.
Ранее URA.RU писало, что уголовное дело в отношении Емшановой было возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, она за взятку помогала получить субсидии для НКО на социальный проект. Тогда суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
