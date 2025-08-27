УФНС банкротит жену скандального пермского экс-депутата Телепнева

УФНС по Пермскому краю обратилось в суд с требованием признать Юлию Телепневу банкротом. Она является супругой бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который в настоящее время отбывает четырехлетний срок лишения свободы за хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия. Преступление было совершено в марте 2022 года в ходе инцидента с посетителями бара «Наташа».
«Размер задолженности Юлии Телепневой составляет 1,6 млн рублей. Кроме того, она стала собственницей недвижимости стоимостью 17,5 млн рублей по договору дарения, однако этот факт не был отражен ею в декларации о доходах», — сообщает портал «РБК-Пермь».
В 2022 году суд вынес решение о взыскании с нее 2,3 млн рублей, включая начисленные пени по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество. Вопрос о правомерности требований налоговых органов будет рассмотрен Арбитражным судом Пермского края 2 октября.
