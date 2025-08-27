В результате сильного дождя, прошедшего в Перми, возникли значительные затруднения на дорогах. Например, участок подъема с Красавинского моста на улицу Героя Лядова оказался затоплен.
«Ливень обрушился на Пермь днем 27 августа. Автомобили плывут на этом участке», — пишут очевидцы в соцсетях.
По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, до конца августа осадки будут наблюдаться ежедневно. 27 и 31 августа ожидаются наиболее сильные дожди.
В настоящее время выпадение дождей и гроз связано с прохождением ложбины циклона, центр которого располагается над Архангельской областью. На 28 и 29 августа прогнозируются ливневые дожди с отдельными грозами днем, обусловленные этим же циклоном — его новый центр сформируется над Полярным Уралом. Кроме того, 31 августа ожидается очередная волна осадков, связанная с влиянием волны на малоподвижном фронте, разделяющем теплый воздух над центральной частью Европейской территории России и Поволжьем от более прохладных воздушных масс Урала.
