В Перми самые популярные цветы для школьных букетов — альстромерии, кустовые хризантемы, подсолнухи, гладиолусы, георгины и розы. За год цены на некоторые из них не изменились, а на часть цветов выросли от 10% до 40%, рассказала URA.RU совладелица пермского флористического пространства «На Расцвете» Алена Денисенко.
«Если мы рассмотрим самые популярные для школьных букетов цветы, то увидим следующую картину. Цены на альстромерию и кустовую хризантему остались на прежнем уровне. Из сезонных осенних цветов подсолнух подорожал на 40%. В среднем он стоит 300 рублей за штуку. Цены на короткие кенийские розы выросли на 10%. Эквадорские розы остались на прежнем уровне, а российские продают по цене импортных, но по качеству они существенно хуже, и размер бутона у них меньше», — сообщила Алена Денисенко корреспонденту агентства.
Если рассматривать цветы по отдельности, то чаще всего для сборных букетов пермяки выбирают альстромерию. Ее цены ниже на 20-30%, чем у кустовой хризантемы. Также альстромерия превосходит хризантему по визуальным качествам и показателям стойкости. При этом она делает букет пышнее, отметила предприниматель.
По словам Алены Денисенко, в моду снова вернулся гладиолус. Но его образ был переосмыслен флористами. Из садового цветка, с которым дети в 80-х и 90-х годах шли 1 сентября в школу, гладиолус стал стильным аксессуаром сначала для невест, а теперь и для учеников. «В правильном оформлении и сочетании он не выглядит дешево. Из-за высокого спроса на него начала расти цена. В среднем гладиолус продают от 200 до 350 рублей за стебель», — сообщила предприниматель.
Георгины стали настоящим прорывом осени 2025 года. Эти цветы всех оттенков пользуются невероятным спросом, отметила флорист. Цены на георгины колеблются от 250 до 550 рублей в зависимости от сорта и качества цветка. Например, букет из пяти георгинов с оформлением обойдется 1,5-3 тысячи рублей.
Собеседница агентства отметила, что розы остаются неизменной классикой. Букет из пяти российских или эквадорских роз высотой 50 сантиметров обойдется в 1,1-1,3 тысячи рублей, а букет из девяти кенийских роз с оформлением — 1,5 тысячи рублей.
Также у родителей школьников продолжают пользоваться популярностью сумочки с диантусами и эвкалиптом. Стоимость таких композиций осталась без изменений — 1,5 тысячи рублей. «Все чаще покупатели выбирают композиции, вместо букетов, так как они не требуют особенного ухода и не попадают в общее ведро с цветами для учителя», — добавила Алена Денисенко.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит собрать ребенка в школу в Перми. Самая дешевая форма на девочку обойдется в 3,1 тысячи рублей, а на мальчика — 3,2 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!