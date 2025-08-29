В Челябинской области развернут программу обучения единороссов

Директор ВПШ ЕР Романов подтвердил открытие ее филиала в Челябинске
Об открытии филиала ВПШ объявил делегатам региональной конференции ЕР ее директор Роман Романов
Филиал Высшей партийной школы «Единой России» начнет функционировать в Челябинске. Об этом заявил на конференции областной организации ЕР директор ВПШ, руководитель Управления политической работы партии Роман Романов.

«Могу уверенно сказать, что Челябинская область — единственный регион, который разработал, „запараллелил“ с реальным политическим календарем, с реальным этапом избирательной кампании образовательную программу. Поэтому в Челябинске будет филиал ВПШ, и Челябинск тоже будет опорным регионом в партийном образовании. Я очень надеюсь, что филиал станет площадкой для оперативного обмена опытом, а не для учебы как таковой. Если бы у нас все изучали политологию, то у нас депутатами были бы сплошные ученые и выпускники политологических факультетов», — заметил Романов в своем выступлении.

Поручение создать филиал ВПШ дал в июле секретарь Генсовета «Единой России». Он заметил, что регион располагает достаточным количеством вузов, откуда предполагается рекрутировать преподавательский состав. Кроме того, «тренеров» в рамках эксперимента готовят уже и внутри партии.

