В Челябинской области развернут программу обучения единороссов

Филиал Высшей партийной школы «Единой России» начнет функционировать в Челябинске. Об этом заявил на конференции областной организации ЕР директор ВПШ, руководитель Управления политической работы партии Роман Романов.
«Могу уверенно сказать, что Челябинская область — единственный регион, который разработал, „запараллелил“ с реальным политическим календарем, с реальным этапом избирательной кампании образовательную программу. Поэтому в Челябинске будет филиал ВПШ, и Челябинск тоже будет опорным регионом в партийном образовании. Я очень надеюсь, что филиал станет площадкой для оперативного обмена опытом, а не для учебы как таковой. Если бы у нас все изучали политологию, то у нас депутатами были бы сплошные ученые и выпускники политологических факультетов», — заметил Романов в своем выступлении.
Поручение создать филиал ВПШ дал в июле секретарь Генсовета «Единой России». Он заметил, что регион располагает достаточным количеством вузов, откуда предполагается рекрутировать преподавательский состав. Кроме того, «тренеров» в рамках эксперимента готовят уже и внутри партии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!