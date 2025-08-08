В Минздраве рассказали, почему умирают россияне

Специалист Горенков: табакокурение и гипертония являются факторами заболеваний
Табакокурение является одним из факторов заболеваний, сообщил Роман Горенков
Табакокурение является одним из факторов заболеваний, сообщил Роман Горенков

Около 80% смертей россиян происходят из-за социально значимых заболеваний, ключевыми факторами развития которых являются курение табака,  повышенный уровень холестерина и гипертония. Данную информацию предоставил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики в ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Роман Горенков.

«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение», — заявил Горенков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что если устранить данные три фактора, то значительная часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний исчезнет. Также сообщается, что в перечень последних заболеваний входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, онкозаболевания и повышенное артериальное давление.

