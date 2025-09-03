Захарова: Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров отметил реалистичность фейковых видео с технологиями ИИ
Лавров отметил реалистичность фейковых видео с технологиями ИИ Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием, когда они впервые появились, Об этом сообщила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: „Это же не я“. Я говорю: „Не вы“. Он говорит: „Но, вроде как и я“. Я говорю: „Вроде как, но не вы“», — поделилась Захарова в беседе с журналистами. Ее слова передает РИА Новости. 

Захарова отметила, что Лавров обратил внимание на высокое качество подделки, которое на первый взгляд могло ввести в заблуждение. По ее словам, такие технологии подчеркивают необходимость внимательного отношения к информации в цифровую эпоху.

С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке ради мира и процветания. Ключевым событием программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием, когда они впервые появились, Об этом сообщила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: „Это же не я“. Я говорю: „Не вы“. Он говорит: „Но, вроде как и я“. Я говорю: „Вроде как, но не вы“», — поделилась Захарова в беседе с журналистами. Ее слова передает РИА Новости.  Захарова отметила, что Лавров обратил внимание на высокое качество подделки, которое на первый взгляд могло ввести в заблуждение. По ее словам, такие технологии подчеркивают необходимость внимательного отношения к информации в цифровую эпоху. С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке ради мира и процветания. Ключевым событием программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...