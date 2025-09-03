Захарова: Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием, когда они впервые появились, Об этом сообщила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: „Это же не я“. Я говорю: „Не вы“. Он говорит: „Но, вроде как и я“. Я говорю: „Вроде как, но не вы“», — поделилась Захарова в беседе с журналистами. Ее слова передает РИА Новости.
Захарова отметила, что Лавров обратил внимание на высокое качество подделки, которое на первый взгляд могло ввести в заблуждение. По ее словам, такие технологии подчеркивают необходимость внимательного отношения к информации в цифровую эпоху.
С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке ради мира и процветания. Ключевым событием программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.