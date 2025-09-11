Экстренное заседание Совбеза ООН будет созвано из-за нарушения воздуха Польши

ООН соберет заседание Совбеза по вопросу нарушения польского воздушного пространства
ООН соберет заседание Совбеза по вопросу нарушения польского воздушного пространства Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-служба польского МИДа. Такое решение связано с нарушением польского воздушного пространства якобы российским военным самолетом.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства», — говорится в публикации МИД в социальной сети X. По данным ведомства, оно якобы было нарушено Россией.

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали, что «19 российских БПЛА» вторглись в воздух страны, из которых часть была уничтожена. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил инцидент, добавив, что продолжаются работы по поиску обломков. После события временный поверенный в делах России был вызван в польское МИД. Российский дипломат заявил, что Польша не предоставила доказательства российского происхождения беспилотников, и подчеркнул, что РФ не заинтересована в обострении отношений с Польшей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент, отметив, что вопрос находится в ведении Минобороны.

