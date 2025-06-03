Появилось видео ограбления екатеринбуржца во Вьетнаме

03 июня 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

Турист приехал на отдых три месяца назад Фото: Роман Наумов © URA.RU В распоряжении URA.RU появилось видео угона мопеда, который екатеринбуржец арендовал на отдыхе во Вьетнаме. Уралец думает, что к преступлению может быть причастен владелец мопеда. На кадрах видно, как неизвестный в шлеме и маске подходит к мопеду и заводит его. А потом садится и уезжает. После угона с екатеринбуржца попросили компенсацию в 500 долларов. Он пытался договориться о меньшей сумме. Но во время беседы владелец байка напал на него с железной трубой. Мужчина снял побои и обратился за помощью в МИД РФ. Потерпевший планировал вернуться в Россию и уехать на спецоперацию на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появилось видео угона мопеда, который екатеринбуржец арендовал на отдыхе во Вьетнаме. Уралец думает, что к преступлению может быть причастен владелец мопеда. На кадрах видно, как неизвестный в шлеме и маске подходит к мопеду и заводит его. А потом садится и уезжает. После угона с екатеринбуржца попросили компенсацию в 500 долларов. Он пытался договориться о меньшей сумме. Но во время беседы владелец байка напал на него с железной трубой. Мужчина снял побои и обратился за помощью в МИД РФ. Потерпевший планировал вернуться в Россию и уехать на спецоперацию на Украине.