Появилось видео ограбления екатеринбуржца во Вьетнаме

В распоряжении URA.RU появилось видео угона мопеда, который екатеринбуржец арендовал на отдыхе во Вьетнаме. Уралец думает, что к преступлению может быть причастен владелец мопеда.
На кадрах видно, как неизвестный в шлеме и маске подходит к мопеду и заводит его. А потом садится и уезжает.
После угона с екатеринбуржца попросили компенсацию в 500 долларов. Он пытался договориться о меньшей сумме. Но во время беседы владелец байка напал на него с железной трубой. Мужчина снял побои и обратился за помощью в МИД РФ. Потерпевший планировал вернуться в Россию и уехать на спецоперацию на Украине.
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