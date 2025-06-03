Появилось видео ограбления екатеринбуржца во Вьетнаме

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Визит Мишустина во Вьетнам. Ханой, вьетнам, флаг вьетнама
Турист приехал на отдых три месяца назад Фото:

В распоряжении URA.RU появилось видео угона мопеда, который екатеринбуржец арендовал на отдыхе во Вьетнаме. Уралец думает, что к преступлению может быть причастен владелец мопеда.

На кадрах видно, как неизвестный в шлеме и маске подходит к мопеду и заводит его. А потом садится и уезжает.

После угона с екатеринбуржца попросили компенсацию в 500 долларов. Он пытался договориться о меньшей сумме. Но во время беседы владелец байка напал на него с железной трубой. Мужчина снял побои и обратился за помощью в МИД РФ. Потерпевший планировал вернуться в Россию и уехать на спецоперацию на Украине.

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В распоряжении URA.RU появилось видео угона мопеда, который екатеринбуржец арендовал на отдыхе во Вьетнаме. Уралец думает, что к преступлению может быть причастен владелец мопеда. На кадрах видно, как неизвестный в шлеме и маске подходит к мопеду и заводит его. А потом садится и уезжает. После угона с екатеринбуржца попросили компенсацию в 500 долларов. Он пытался договориться о меньшей сумме. Но во время беседы владелец байка напал на него с железной трубой. Мужчина снял побои и обратился за помощью в МИД РФ. Потерпевший планировал вернуться в Россию и уехать на спецоперацию на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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