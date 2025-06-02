Туриста из Екатеринбурга ограбили и избили во Вьетнаме

У туриста Андрея из Екатеринбурга украли арендованный мопед, забрали паспорт, а после жестоко избили металлической палкой. Инцидент произошел в городе Нячанг во Вьетнаме, о чем сообщают другие СМИ.
«Попробуй улететь из страны, и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи», — передает слова хозяина мопеда telegram-канал «Осторожно, новости». Андрей 29 апреля арендовал мопед, при этом оставил в залог свой паспорт. Спустя день его транспорт украли. Мужчина уверен, что угонщик и владелец мопеда были в сговоре.
Андрей обратился к владельцу «байка», однако тот начал требовать с него компенсацию в размере 500 долларов. Путешественник обратился в полицию, но там ему помочь ничем не смогли, а также потеряли загранпаспорт. После этого мужчина опять пришел к владельцу мопеда и попытался уменьшить сумму компенсации, но ничего не вышло. Рядом он увидел туристов из России и рассказал им свою историю. Когда хозяин мопеда заметил, как потенциальные посетители ушли, он набросился на Андрея, взяв с пола металлическую палку.
После конфликта мужчина обратился в больницу, но для снятия побоев ему нужна справка из полиции. Там Андрея уже дважды попросили прийти в другой день. Турист обратился за помощью в российское консульство. Сейчас мужчина остался без денег, живет в отеле и не может вернуться в Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!