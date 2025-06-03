Екатеринбуржец, избитый и ограбленный во Вьетнаме, собирался на СВО

03 июня 2025 в 12:14 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал во Вьетнам пару месяцев назад Фото: Роман Наумов © URA.RU Екатеринбуржец, которого избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, собирался стать участников российской спецоперации на Украине. Об этом он признался в разговоре с URA.RU. По его словам, во Вьетнам он прилетел три месяца назад. После отдыха мужчина планировал вернуться в РФ и подписать контракт с Минобороны. Но месяц назад у него начались проблемы: украли мопед, который он взял в аренду у местного жителя. «Я рассказал ему о краже, а он попытался выманить деньги сразу. Мы пошли в полицию. С собой у меня был рюкзак с загранпаспортом. Я отошел за водой, а вернувшись, заметил, что на полу лежит карта от отеля. Поначалу не придал этому значения. В полиции мне сказали, что я не смогу улететь из страны, пока не решится вопрос с ущербом перед хозяином мопеда. Мы разошлись. Через пару часов владелец байка написал мне: „Попробуй улететь из страны, и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи“. На следующий день, когда я собирался улететь, я заметил, что пропал паспорт, и тут все сложилось», — вспоминает собеседник агентства. Владелец мопеда попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить 250-300. «Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — заключил мужчина. Он вынужден был взять в долг у знакомых на проживание в отеле. Уралец обратился за помощью в МИД РФ. Сейчас он открыл сбор средств, чтобы вернуться в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, которого избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, собирался стать участников российской спецоперации на Украине. Об этом он признался в разговоре с URA.RU. По его словам, во Вьетнам он прилетел три месяца назад. После отдыха мужчина планировал вернуться в РФ и подписать контракт с Минобороны. Но месяц назад у него начались проблемы: украли мопед, который он взял в аренду у местного жителя. «Я рассказал ему о краже, а он попытался выманить деньги сразу. Мы пошли в полицию. С собой у меня был рюкзак с загранпаспортом. Я отошел за водой, а вернувшись, заметил, что на полу лежит карта от отеля. Поначалу не придал этому значения. В полиции мне сказали, что я не смогу улететь из страны, пока не решится вопрос с ущербом перед хозяином мопеда. Мы разошлись. Через пару часов владелец байка написал мне: „Попробуй улететь из страны, и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи“. На следующий день, когда я собирался улететь, я заметил, что пропал паспорт, и тут все сложилось», — вспоминает собеседник агентства. Владелец мопеда попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить 250-300. «Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — заключил мужчина. Он вынужден был взять в долг у знакомых на проживание в отеле. Уралец обратился за помощью в МИД РФ. Сейчас он открыл сбор средств, чтобы вернуться в Россию.