Екатеринбуржец, избитый и ограбленный во Вьетнаме, собирался на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина приехал во Вьетнам пару месяцев назад Фото:

Екатеринбуржец, которого избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, собирался стать участников российской спецоперации на Украине. Об этом он признался в разговоре с URA.RU.

По его словам, во Вьетнам он прилетел три месяца назад. После отдыха мужчина планировал вернуться в РФ и подписать контракт с Минобороны. Но месяц назад у него начались проблемы: украли мопед, который он взял в аренду у местного жителя.

«Я рассказал ему о краже, а он попытался выманить деньги сразу. Мы пошли в полицию. С собой у меня был рюкзак с загранпаспортом. Я отошел за водой, а вернувшись, заметил, что на полу лежит карта от отеля. Поначалу не придал этому значения. В полиции мне сказали, что я не смогу улететь из страны, пока не решится вопрос с ущербом перед хозяином мопеда. Мы разошлись. Через пару часов владелец байка написал мне: „Попробуй улететь из страны, и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи“. На следующий день, когда я собирался улететь, я заметил, что пропал паспорт, и тут все сложилось», — вспоминает собеседник агентства.

Владелец мопеда попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить 250-300. «Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — заключил мужчина.

Он вынужден был взять в долг у знакомых на проживание в отеле. Уралец обратился за помощью в МИД РФ. Сейчас он открыл сбор средств, чтобы вернуться в Россию.

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Екатеринбуржец, которого избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, собирался стать участников российской спецоперации на Украине. Об этом он признался в разговоре с URA.RU. По его словам, во Вьетнам он прилетел три месяца назад. После отдыха мужчина планировал вернуться в РФ и подписать контракт с Минобороны. Но месяц назад у него начались проблемы: украли мопед, который он взял в аренду у местного жителя. «Я рассказал ему о краже, а он попытался выманить деньги сразу. Мы пошли в полицию. С собой у меня был рюкзак с загранпаспортом. Я отошел за водой, а вернувшись, заметил, что на полу лежит карта от отеля. Поначалу не придал этому значения. В полиции мне сказали, что я не смогу улететь из страны, пока не решится вопрос с ущербом перед хозяином мопеда. Мы разошлись. Через пару часов владелец байка написал мне: „Попробуй улететь из страны, и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи“. На следующий день, когда я собирался улететь, я заметил, что пропал паспорт, и тут все сложилось», — вспоминает собеседник агентства. Владелец мопеда попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить 250-300. «Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — заключил мужчина. Он вынужден был взять в долг у знакомых на проживание в отеле. Уралец обратился за помощью в МИД РФ. Сейчас он открыл сбор средств, чтобы вернуться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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