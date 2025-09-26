Под Чебаркулем экскаватор на двое суток оставил без воды 700 человек

В деревне Боровое Чебаркульского района Челябинской области экскаватор оставил порядка 700 жителей на двое суток без воды. В пресс-службе администрации района рассказали URA.RU, что ищут место порыва.
«24 сентября около 14 часов в наши дома перестала поступать вода из центрального водопровода. Как выяснилось, на территории частного дома №18 по улице Гагарина без каких-либо согласований осуществлялись земляные работы, что привело к повреждению магистрального трубопровода. Третьи сутки порядка 700 жителей деревни сидят без воды, это около ста детей в садике и 200 учеников местной школы», — рассказали URA.RU местные жители.
Сельчане просят администрацию принять оперативные меры для устранения коммунальной аварии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркульского района, действительно, владелец частного дома решил выкопать колодец, но не получил на это разрешения. В результате экскаватор повредил магистральный водопровод. Сейчас коммунальщики ищут точное место разрыва, на объекте находится замглавы Чебаркульского района по строительству и инфраструктуре.
«После порыва без воды частично остались две улицы, Гагарина и Нагорная. Сегодня утром от водоснабжения отключили всю деревню. Сейчас специалисты активно ищут место порыва, однако пока точную локацию установить не удалось. Сроки устранения аварии пока неизвестны», — сообщили в пресс-служюе районной администрации.
В пресс-службе отметили, что как только коммунальщики найдут точное место порыва, трубу починят и вода вновь начнет поступать в дома. Они же добавили, что пока обращений от жителей по поводу подвоза воды не поступало, если они будут, специалисты примут меры.
