В Челябинске возведут элитный ЖК в центре города

В Челябинске пройдут общественные обсуждения по вопросу строительства элитного высотного жилого комплекса возле кинотеатра Пушкина. Предложения и замечания по проекту принимаются с 3 по 10 октября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в рамках договора о комплексном развитии территории в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе Челябинска. Обсуждения будут проходить в городе с 26 сентября по 24 октября 2025 года», — сообщается на сайте.
В этом году федеральный застройщик «Брусника» в центре Челябинска планирует приступить к реализации первого в городе проекта комплексного развития территории (КРТ). На площади 1,1 гектара застройщик построит ЖК на 150 квартир. Также девелопер заявляет, что дом будет оснащен уникальными сервисами.
Старые дома на улице Пушкина, 69, Свободы, 82а, а также нежилую постройку на улице Свободы, 80 и все гаражи планируется снести. Демонтировать объекты начали в июне 2025 года. На их месте по проекту КРТ и построят новый жилой комплекс. Жителям снесенных домов последние компенсации выплатили весной 2025 года. Права на объекты были переданы застройщику.
В июле 2025 года в Челябинске прошли публичные слушания по вопросу строительства нового микрорайона рядом с кинотеатром Пушкина. Вопрос касался лишь небольшого участка территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова в Советском районе в рамках проекта КРТ.
Но жителей интересовали вопросы строительства ЖК возле кинотеатра имени Пушкина: они касались мест в школах, парковок, а также перспективы демонтажа недавно построенных площадок. Также жители домов на улице Свободы возмущались, что строительство будет происходить рядом с историческими сталинскими домами в центре, которых в городе и так мало осталось.
