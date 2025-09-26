Челябинцы начали смотреть вертикальные микродрамы в формате соцсетей

Молодые челябинцы полюбили вертикальные микродрамы
Жители Челябинской области пристрастились к просмотру вертикальных микродрам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании Yota, потребление такого контента с начала 2025 года выросло на 28%.

«Челябинцы активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы. С начала года среднее время просмотра увеличилось в 2,4 раза», — рассказали URA.RU в Yota.

Аналитики компании, опираясь на обезличенные данные, выделили тройку самых популярных сервисов коротких сериалов. По данным компании «МегаФон», в числе лидеров оказался ShortTV, за которым идут MoboReels и международный лидер рынка микродрам ReelShort.

Вертикальные сериальные драмы, пришедшие из Китая, всего за несколько лет завоевали популярность благодаря своей оптимизации для мобильного просмотра. Эпизоды длятся от одной до трех минут и объединяются в сериалы, что делает их идеальными для быстрого потребления во время коротких пауз. Основная аудитория таких сервисов, как указывает Yota, — это молодые люди возрастом 26-45 лет, среди которых 66% составили мужчины.

