Афганистан выступил с важным предостережением для российских туристов

BAZA: в Афганистане сделали важное предупреждение туристам из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Афганистане российских туристов предупредили о порядке посещения
В Афганистане российских туристов предупредили о порядке посещения Фото:

Российских туристов предупредили о порядке посещения провинций страны, внешнем виде, а также запрете алкоголя. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

«В поездке необходимо брать разрешения у местных органов на посещение той или иной провинции, указывать цель посещения, сопровождающих лиц из числа местного населения», — сказано в сообщении telegram-канала BAZA. Они также подчеркнули, что это обращение распространяется ко всем россиянам, планирующим поездки в Афганистан, и призвали учитывать специфику местных законов и традиций.

Кроме того, в деловом центре напомнили, что женщинам рекомендуется путешествовать только в сопровождении мужа или родственников-мужчин, а всем гражданам — воздерживаться от ввоза алкоголя, религиозной литературы и предметов, не совместимых с афганскими нормами. В Российском деловом центре также добавили, что такое предупреждение связано с последним происшествием с известным российским молодым учёным Святославом Кавериным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российских туристов предупредили о порядке посещения провинций страны, внешнем виде, а также запрете алкоголя. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане. «В поездке необходимо брать разрешения у местных органов на посещение той или иной провинции, указывать цель посещения, сопровождающих лиц из числа местного населения», — сказано в сообщении telegram-канала BAZA. Они также подчеркнули, что это обращение распространяется ко всем россиянам, планирующим поездки в Афганистан, и призвали учитывать специфику местных законов и традиций. Кроме того, в деловом центре напомнили, что женщинам рекомендуется путешествовать только в сопровождении мужа или родственников-мужчин, а всем гражданам — воздерживаться от ввоза алкоголя, религиозной литературы и предметов, не совместимых с афганскими нормами. В Российском деловом центре также добавили, что такое предупреждение связано с последним происшествием с известным российским молодым учёным Святославом Кавериным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...