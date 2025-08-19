The Sun: Зеленский приехал на переговоры с Трампом в лучшем костюме

Трамп отметил внешний вид Зеленского (архивное фото)
Трамп отметил внешний вид Зеленского (архивное фото)
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что приехал на переговоры в своем лучшем костюме. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«Судя по всему, (Владимир Зеленский) сказал Дональду Трампу, что на нем „лучший костюм“, который у него есть», — пишет издание. Трамп отметил внешний вид Зеленского, похвалив его черный костюм в стиле милитари.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В день встречи в Вашингтоне ситуация на международной арене оставалась напряженной. Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры России, российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС. Кроме того, ФСБ России сообщила о предотвращении попытки взрыва на Крымском мосту.

