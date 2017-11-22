12:39 22 ноября 2017 0

С Героем труда РФ Владимиром Богдановым считаются даже на федеральном уровне, но для сургутской мэрии «нефтяной король» города не авторитет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У мэрии Сургута и градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» («СНГ») — новый повод для конфликта. Чиновники и бизнесмены не могут найти общий язык из-за поставок газа для нужд Западного жилого района, что должно обеспечить котельные для отопления зимой. В команде мэра Вадима Шувалова считают, что нефтяники должны заключить контракт на их условиях, тогда как в компании Владимира Богданова предложения чиновников вызывают замечания.

«Сургутнефтегаз» — исторически единственный поставщик энергоресурсов для котельных Западного жилого района Сургута — впервые не заключил договора на поставку газа в местные котельные. До текущего момента соглашения заключались напрямую с организациями, эксплуатирующими котельные. С 2017 года муниципальные учреждения (котельные относятся к таковым) обязаны по 44-му федеральному закону проводить аукционы и тендеры на все поставки, в том числе и на газ. В «СНГ» отказались участвовать в аукционах. Копия письма, подтверждающего эту информацию, есть в распоряжении «URA.RU».

Поликлиника «Нефтяник» — один из соцобъектов, которого могут лишить тепла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«В эту территорию входят котельные МУП «Тепловик», нескольких медицинских учреждений, в том числе поликлиники «Нефтяник», котельные «Горводоканала», ГТС, поселка Дорожный, «Ледового дворца», — комментирует источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства знает, что ранее закупки велись у «Сургутнефтегаза», как единственного поставщика. Решение мэрии проводить аукционы, а не повторить уже отработанную схему и вызвало недоумение. Другие поставщики газа в район физически не могут прийти в район, из-за чего изменение схемы взаимодействия лишь усложняет коммуникацию между поставщиком и потребителем.

Владимир Богданов считается одним из создателей Сургута. На фото Богданов и министр энергетики РФ Александр Новак Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

А также сказывается на цене. Без каких-либо оснований изменение характера отношений сказалось на стоимости, определенной мэрией. По версии собеседника, действующая команда мэрии намерена существенно сэкономить на поставках газа, установив на аукционах цену за топливо меньше, чем среднерыночная, фактически едва ли не шантажируя градообразующую компанию социальными объектами и интересами простых жителей.

«Богданов — человек, построивший Сургут. Он не будет его рушить. Но бесцеремонность чиновников, возмущает до глубины души. Они просто провоцируют уважаемого человека. Здесь очевиден конфликт интересов, достигший уровня, когда обсуждать позиции должны люди, реально принимающие решения», — говорит в беседе с «URA.RU» один из источников в окружении Владимира Богданова.

Куратор сургутской коммуналки — вице-мэр Николай Кривцов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в администрации города рассказал агентству, что глава города Вадим Шувалов отправляет на переговоры вице-мэра Николая Кривцова, курирующего сферу ЖКХ. Однако подчиненный мэра по какой-то причине якобы отказывается вести диалог с нефтяниками.

В адрес главы Сургута Вадима Шувалова и гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова отправлены официальные запросы.

По мнению политолога Павла Манченко, история с аукционами на поставку газа может быть следствием глубокого системного недопонимания между нефтяниками и чиновниками, которые не готовы считаться с позицией градообразующего предприятия.

Как ранее сообщало «URA.RU», между действующей командой мэрии и руководством «Сургутнефтегаза» сложились напряженные отношения. По одной из версий, они испортились после появившейся информация, что отставка Дмитрия Попова (выходца из нефтяной компании) могла произойти при содействии людей, имеющих отношение к новому мэру Сургута — считается, что Шувалова поддержала группа силовиков, а также предприниматели из Москвы.

Кроме того, Богданова называют патриотом Сургута, а у команды Шувалова, в которой на ключевых позициях много «варягов» из других регионов, появилась негативная репутация.

В городе считается, что главной целью команды мэрии является передача в частные руки коммунального хозяйства, и монополизации наиболее финансово емких рынков. По данным источников, при поддержке «Сургутнефтегаза» депутаты гордумы также ранее отказали чиновникам в приватизации стратегического муниципального предприятия «Хлебозавод» и прибыльного МУП «Городской рынок», а общественники смогли остановить вырубку Ботанического сада в центральном парке города «За Саймой», где, по одной из версий, чиновники могли построить коммерческие объекты.

Мэрия пытается решить эту проблему политически: 17 ноября на городском политсовете «Единой России» планировалось утвердить схему, при которой решения политсовета (возглавляемого мэром) стали бы обязательными для исполнения городской думой. После публикации «URA.RU» вопрос из повестки убрали, а федеральное руководство партии поставило вопрос о снятии Вадима Шувалова с должности председателя городского политсовета.

Добавим, подобных противостояний между нефтяниками и чиновниками в истории экономической столицы ХМАО еще не было — администрация и одна из крупнейших частных нефтедобывающих корпорации России всегда были союзниками. «Сургутнефтегаз» является не только главным работодателем для жителей мегаполиса и градообразующим предприятием, но и спонсором. На деньги компании построен ДИ «Нефтяник» — уникальный для региона культурный объект. Предприятие за свой счет ежегодно ремонтирует часть улиц, а также финансирует многие городские мероприятия.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.