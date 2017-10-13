В Сургут на празднование 40-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», главной нефтяной компании ХМАО, прилетят члены правительства России, полпред в УрФО и все губернаторы Тюменской области.
Празднование юбилея нефтяной корпорации пройдет в ДИ «Нефтяник» в Сургуте. По данным инсайдеров «URA.RU», это будет закрытое мероприятие, на нем запрещены фото- и видеосъемка. Известно, что в списке приглашенных гостей вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов Сергей Донской, полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, а также все три губернатора «тюменской матрешки» Владимир Якушев, Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин.
Сотрудникам ОАО «Сургутнефтегаз», одной из крупнейших частных нефтяных компаний России, вручат государственные и региональные награды. Ведущими праздничного вечера будут Нонна Гришаева и Никита Француков. На праздничном концерте выступят Сергей Шакуров, Олег Митяев, Дина Гарипова, Василий Герелло, а также коллективы ДИ «Нефтяник».