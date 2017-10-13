{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
13:29  13 октября 2017 0

На закрытую вечеринку в ХМАО прилетят вице-премьер, полпред, два министра и три губернатора

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, дворкович аркадий
Одним из VIP-гостей юбилейного вечера "Сургутнефтегаза" станет вице-премьер Аркадий ДворковичФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургут на празднование 40-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», главной нефтяной компании ХМАО, прилетят члены правительства России, полпред в УрФО и все губернаторы Тюменской области.

Празднование юбилея нефтяной корпорации пройдет в ДИ «Нефтяник» в Сургуте. По данным инсайдеров «URA.RU», это будет закрытое мероприятие, на нем запрещены фото- и видеосъемка. Известно, что в списке приглашенных гостей вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов Сергей Донской, полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, а также все три губернатора «тюменской матрешки» Владимир Якушев, Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин.

Сотрудникам ОАО «Сургутнефтегаз», одной из крупнейших частных нефтяных компаний России, вручат государственные и региональные награды. Ведущими праздничного вечера будут Нонна Гришаева и Никита Француков. На праздничном концерте выступят Сергей Шакуров, Олег Митяев, Дина Гарипова, Василий Герелло, а также коллективы ДИ «Нефтяник».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров