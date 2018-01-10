Мэрия Сургута проиграла в борьбе за хлеб

19:48 10 января 2018 0

Сургутский мэр и его команда судя по всему будут вынуждены признать поражение — силовики уже отступились от хлебозавода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский хлебозавод отбился от нападок силовиков — уголовное дело о хищении вагонов с мукой закрыто. Об этом «URA.RU» сообщили источники в полиции региона и городской думе. Муниципальное предприятие полгода жило под жестким прессингом со стороны правоохранителей и местных чиновников, но точка еще не поставлена.

Расследованием уголовного дела занималось следственное управление окружной полиции — сыщики искали доказательства, что некие неустановленные лица похитили вагоны с мукой, купленные предприятием. Эта информация в итоге не подтвердилась. По данным источников «URA.RU», перепутали номера вагонов, однако фактов хищения не было. В пресс-службе УМВД по ХМАО оперативно не смогли прокомментировать эту информацию и попросили официальный запрос.

Сергей Пустозеров спас предприятие, но радоваться не спешит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главной целью прессинга со стороны силовиков и мэрии считается директор муниципального хлебозавода Сергей Пустозеров. Бессменный руководитель МУПа говорит: радоваться рано. «Уголовное дело закрыли, но надо посмотреть, что будет дальше. Сказать, что это какая-то победа — еще нельзя. Мало ли, какие задумки у чиновников остались, так что сижу тихо и не кукарекаю, жду, что будет дальше», — комментирует Сергей Пустозеров.

Помимо расследования со стороны силовиков, на хлебозаводе в 2017 году прошли порядка пяти внеплановых проверок силами контрольно-ревизионного управления администрации города. Как рассказал «URA.RU» советник главы Сургута Александр Оверчук, в этом году пока что проверки не инициировались. Оверчук при этом затруднился сказать, запланированы ли новые внеплановые визиты специалистов КРУ на многострадальный хлебозавод.

Сургутский хлебозавод — единственное подобное предприятие едва ли не во всей Тюменской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ситуацию с хлебозаводом мониторят в местной думе. Депутаты даже добились определенных договоренностей с мэрией. «Каждый год мы смотрим на результаты проверок КРУ и контрольно-счетной палаты, и никаких вопросов не было. А тут вдруг у администрации появились вопросы. Было достигнуто джентльменское соглашение, что при возникновении каких-то вопросов по муниципальным предприятиям, а особенно по стратегическим, таким как хлебозавод, нас будут ставить в известность, и мы будем совместно обсуждать. Что касается окончания расследования — Сергей Пустозеров умудренный жизнью человек и расслабляться, конечно же, не станет. Мое предположение, что по инерции еще что-то может прилететь, но в целом вся эта негативная картина начинает схлопываться», — прокомментировал депутат гордумы Виктор Рябчиков.

Другой депутат на условиях анонимности приоткрыл подробности этого джентльменского соглашения. Как выяснилось, в думе города наезд на хлебозавод связали с прошлым вице-мэра Алексея Жердева (считается основным инициатором наезда на МУП — ред.), который работал в департаменте малого и микробизнеса ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

«Это всего лишь предположение, что во время работы в „Россельхозбанке“ у Жердева могли появиться контакты, например, владельцев мукомольных заводов. Понятно, что у Пустозерова свои поставщики, и новых он вряд ли примет, даже по указке из мэрии. И нельзя исключать, что весь прессинг был связан просто с попыткой навязать контракты с нужными компаниями. Повторюсь, это всего лишь предположение, но после того, как его кулуарно обсудили с представителями команды Вадима Николаевича [Шувалова], мэрия как-то неожиданно включила заднюю. Наводит на разные мысли», — говорит собеседник.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», весной 2017 года мэрия выступила с инициативой о приватизации муниципального хлебозавода. Депутаты города отказали чиновникам. После этого на хлебозаводе начались проверки, в том числе и с привлечением ОМОНа. Сотрудники предприятия даже писали открытое письмо к главе города Вадиму Шувалову с просьбой защитить от нападок чиновников и силовиков, но мэр в своем ответе попросил дождаться окончания проверок и не поддаваться на провокации.

В Сургуте принято считать, что целью действующей команды мэрии может являться приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о городских тепловых сетях, горводоканале, РКЦ ЖКХ. Известно, что оппонентами администрации выступили представители местной элиты, в том числе и руководство градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз». Как сообщало агентство, руководство нефтяной корпорации вступилось за хлебозавод. Действия мэрии также послужили причиной для критики на окружном уровне — губернатор Наталья Комарова дала поручение привлечь население Сургута к процедуре приватизации муниципального имущества.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.