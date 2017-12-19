14:10 19 декабря 2017 2

Шувалов призвал не поддаваться на провокации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов ответил работникам хлебозавода, обратившимся к нему за защитой от мэрии и силовиков. Градоначальник призвал не поддаваться на провокации.

Как отметил советник главы Александр Оверчук, Шувалов предложил дождаться результатов всех проверок, а только потом делать выводы. Об этом говорится и в самом ответе мэра (копия есть в распоряжении «URA.RU»). Глава Сургута отмечает, что хлебозавод является уникальным муниципальным предприятием, чья продукция неоднократно отмечалась на разном уровне, однако проверки имеют под собой серьезные основания.

«По фактам нарушений, выявленных контрольно-ревизионным управлением администрации в отношении муниципального предприятия, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а в отношении директора предприятия Пустозерова применены меры дисциплинарного характера. При этом все происходящее на предприятии ни в коей мере не должно влиять на производственный процесс и взаимоотношения внутри коллектива. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия в отношении круга лиц. Считаю, что, пока идет следствие, делать какие-либо выводы не только преждевременно, но и крайне неосмотрительно. Никто не вправе выдвигать безосновательные обвинения против самого Пустозерова», — говорится в ответе Вадима Шувалова.

В конце своего письма мэр призывает не поддаваться на провокации. Ранее «URA.RU» сообщало, что коллектив сургутского хлебозавода в открытом письме обратился к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой защитить муниципальное предприятие от бесконечных проверок и расследований, часть которых официально инициирована местной мэрией. Контрольно-ревизионное управление администрации провело в МУПе пять внеплановых проверок с начала года. Кроме того, деятельность хлебозавода с подачи мэрии расследуют правоохранительные структуры. Выемка документов проводилась даже при участии ОМОНа. Ранее чиновники планировали приватизировать МУП, на счетах которого лежит порядка 100 млн рублей, предназначенных на модернизацию предприятия, однако городские депутаты отказали мэрии.