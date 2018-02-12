Власти свердловского моногорода выгоняют инвестора с миллиардом рублей

14:32 12 февраля 2018 5

Чиновники и депутаты Асбеста поставили под вопрос инвестпроект стоимостью 1 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство первого в стране предприятия по производству высококачественного триоксида сурьмы, планировавшееся Национальной сурьмяной компанией (НСК) в свердловском моногороде Асбест, оказалось в подвешенном состоянии из-за спорной позиции местных властей. Депутаты местной думы изменили правила землепользования и застройки, фактически запретив нахождение на промышленной территории нового предприятия. Хотя прежний вариант документа не предусматривал таких ограничений. «Дочка» НСК (ООО «Гросс») подала в суд иск, оспорив решение депутатов.

Инвесторы еще летом 2017 года были готовы запустить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). К тому времени проект завода вошел в заявку по созданию территории опережающего развития (ТОР) в порядке избавления города от промышленной монозависимости. Однако с того момента местные власти начали ставить палки в колеса.

На новом заводе появится 200 рабочих мест, загрузку получат компании-смежники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Мы ничего не знаем про этот завод. Что тут будет построено? Кто знает? — задается вопросом местный депутат Наталья Крылова. — Пока сама не увижу технологии, ни одному слову не поверю. И документам я тоже не доверяю. Без привязки к этому заводу, наш город уже занимает лидирующие места по загрязнению воздуха».

Исполнительный директор Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, депутат Сергей Ларионов голосовал против новых правил землепользования, поставивших под вопрос строительство нового завода. «Те люди, которые рассуждают сейчас на эту тему, — дилетанты, — считает парламентарий. — Они не разбираются ни в технологических процессах, ни во влиянии производства на экологию. Очереди из инвесторов у нас в городе нет. Только он появляется, ему бьют по рукам. Не исключено, что кто-то пытается шантажировать инвестора и поэтому формирует негативное общественное мнение. Ведь нужно приглашать экспертов-технологов и экологов, которые дали бы профессиональную оценку — есть ли целесообразность строить завод. Если оценки экспертов будут положительные, я за завод, за привлечение инвестиций, создание рабочих мест, пополнение дефицитного бюджета. Но только на основе мнения профессионалов, а не слухов».

В пресс-службе НСК рассказали, что компания намерена создать в Асбесте более 200 новых рабочих мест, к тому же речь идет и о загрузке контрактами смежников. Завод входит в перечень стратегических инвестпроектов Свердловской области, а объемы инвестиций в предприятие должны составить 1 млрд рублей. Согласно документации, санитарно-защитная зона предприятия составит 300 метров, при этом жилые объекты будут расположены почти в 10 раз дальше, чем положено по требуемым экологическим нормам. Компания будет использовать современную 3-ступенчатую систему газоочистки, благодаря которой отходящие в атмосферу газы после очистки будут содержать в разы меньше вредных примесей по сравнению с нормативными значениями предельно допустимой концентрации.

Инженер-эколог Денис Резчиков разрабатывал проект санитарно-защитной зоны и вник во все нюансы проекта. «Завод планируется возвести в центре промышленной зоны, концентрация вредных веществ на территории жилой застройки считается безопасной, — заверил эксперт. — Предположения об опасности предприятия основаны на слухах. Руководствоваться нужно фактами. Сейчас экспертное сообщество ждет заключения Госэкспертизы, которое даст окончательное понимание по воздействию предприятия на окружающую среду».

Технический директор Института прикладной металлургии Виктор Спирин рассказывает, что процесс получения сурьмы многоступенчатый, на каждом этапе используются самые современные технологические приемы. «Так, процесс окисления концентрата ведется при низких температурах, которые не допускают появления газообразных продуктов реакции, содержащих вредные вещества, при избыточном разогреве реактора автоматика тут же включает управляемое охлаждение, — объясняет специалист. — Все твердые вещества, образующиеся в результате реакции, улавливаются трехступенчатой системой очистки: крупные — в ступенчатых циклонах, мелкие — в рукавных фильтрах, а микроскопические частицы и газообразный оксид серы — в скруббере. Поэтому на выходе остается только не вступивший в реакцию излишек воздуха».

По словам Виктора Спирина, выбросы от работающего производства по составу не отличаются от выбросов работающей на газе стандартной районной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обычно расположенной в непосредственной близости от жилых кварталов. А по количеству значительно меньше, в связи с небольшим количеством нагреваемых в процессе производства материалов.

В НСК особо подчеркивают, что проекты такого масштаба способны вывести экономику страны на новый уровень. Это будет первый в стране завод по производству высококачественного триоксида сурьмы, объемы производства которого перекроют все потребности РФ и СНГ в данном продукте.