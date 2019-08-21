В свердловском правительстве потеряли главный документ Куйвашева

Губернатору нужны цифры, которых подчиненные пока предоставить не могут Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

В свердловском правительстве — переполох. Как утверждает источник в Белом доме, первый замгубернатора, на сегодня исполняющий обязанности главы региона, Алексей Орлов рискует провалить поручение, которое его руководитель Евгений Куйвашев дал перед своим отпуском. Гнева губернатора ждут уже в этот четверг, 22 августа — сразу по возвращении Куйвашева с коротких каникул.

«Было поручено поднять все цифры по губернаторской программе «Пятилетка развития» и скорректировать в соответствии с целями новых нацпроектов. И тут выяснилось, что отчитаться перед губернатором, показать промежуточный результат реализации пятилетки, тем более с нарезкой по вкладу конкретных министерств, никто не сможет.

У Орлова, куратора программы, есть исключительно статистика от госведомств по итогу 2018 года. Он не ожидал, что за работу спросят среди года», — объяснил масштабы проблемы высокопоставленный источник в правительстве.

«Пятилетка развития» для Евгения Куйвашева — гораздо больше, чем просто предвыборная программа. Этот указ губернатора №546-УГ знают все чиновики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Пятилетка развития» — предвыборная программа Евгения Куйвашева, ставшая указом №546-УГ после того, как свердловский губернатор переизбрался на второй срок в сентябре 2017 года. В своей программе Куйвашев сформулировал цели, достижение которых позволит вывести Свердловскую область на лидирующие позиции среди субъектов России. Планируется, в том числе, увеличить продолжительность жизни до 77,5 лет, снизить объем выбросов предприятий в атмосферу, увеличить население региона на 3,4%. Таким образом, тезисы «Пятилетки» во многом совпадают с нацпроектами, утвержденными президентом РФ Владимиром Путиным для развития страны с 2019 года.

Значение, которое глава региона придает своей программе, можно было понять в числе прочего из его недавней речи по случаю 25-летия свердловского Заксобрания: «Сегодня главным ориентиром в нашей совместной работе является новый „майский“ указ Президента Российской Федерации, а инструментом выполнения поставленных задач — программа „Пятилетка развития Свердловской области“».

Москва за нацпроектами наблюдает очень внимательно, и систему мониторинга свердловским властям внедрять придется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие контроля за исполнением «Пятилетки» подставит весь политический блок областной администрации. «Необходимость сопряжения региональной программы с нацпроектами очевидна. И мониторинг необходим, чтобы понимать, правильно ли деньги инвестируются, дают ли они отдачу. На этом строится оценка губернатора федеральными властями. А потому от этих цифр во многом будет зависеть политический блок обладминистрации — ему придется эти показатели трансформировать в политический имидж Куйвашева», — убежден директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Получить комментария Алексея Орлова 21 августа не удалось. Курирующий политический блок вице-губернатор Сергей Бидонько не считает опасность актуальной: «Реализация проекта „Пятилетка развития“ идет, и динамичное социально-экономическое развитие области для нас очевидно. Думаю, будет вполне логично и даже в каком-то смысле красиво с точки зрения имиджа власти, если мы сможем явственно в цифрах продемонстрировать наше движение вперед», — сообщил Бидонько «URA.RU».