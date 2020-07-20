Три риска, которые несет эпидемия коронавируса в Кургане

Не все курганские медики согласны с политикой борьбы с коронавирусом, которую проводят курганские власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Низкие цифры заражаемости коронавирусом в Курганской области могут говорить о том, что в регионе делают недостаточное количество тестов. Однако при росте числа заболевших система здравоохранения Зауралья может не справиться. Такие опасения высказали сразу несколько источников URA.RU из медицинской среды.

Мало тестируют

Согласно данным с сайта полпредства президента РФ в УрФО, в Курганской области проводят тестирований меньше, чем в других регионах УрФО — 86,9 тыс.тестов (1703 заболевших, самый низкий показатель в округе). На втором месте ЯНАО — 310,1 тыс. тестов и 8967 инфицированных. Лидером в УрФО является Свердловская область: 688 тыс. тестов и 17285 жителей с подтвержденным коронавирусом.

«Если мало проводят тестирований, то будут выявлять только тяжелые случаи заболевания, а это всего лишь некоторая часть заболевших коронавирусной инфекцией. Очень много случаев легкого течения остаются вне тестирования. Тогда создается впечатление, что заболевших мало»,

— рассказал URA.RU российский вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.

«На нашем предприятии (не озвучиваем название по просьбе собеседника) была вспышка, но молчат и никого не тестируют. Заболел мой сосед и вся его семья, кто с ним был в контакте. Соседа в больницу не забирали, якобы мест нет и якобы легкое течение, в итоге его в тяжелейшем состоянии через несколько дней все-таки увезли. Я это видела, как он задыхался, это так страшно, нет слов. Ну почему никто не поднимет тему, что у нас полный бардак и власти все замалчивают?» — рассказал сотрудник одного из предприятий Курганской области.

Долго тестируют

На 16 июля в Курганской области было свободно 325 коек для больных пневмонией и коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одна проблема Курганской области была озвучена на прошедшем в уральском полпредстве совещании. «Нарушаются сроки проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на коронавирус, которые могут составлять пять-десять дней», — сообщил на окружном совещании помощник полпреда президента РФ в УрФО Максим Федосеев. По данным Минздрава РФ, результаты тестов обычно выдают не позднее, чем через два дня.

По версии Альтштейна, разница в количестве проводимых тестов может быть связана с организацией здравоохранения в регионе. Один из источников в системе здравоохранения Курганской области обращает внимание на то, что регион с трудом справляется с COVID. «Половина БСМП (больница скорой медицинской помощи, — прим.ред.) заражена, коронавирус выявлен в нескольких отделениях», — считает собеседник.

«Лечить некому»

Для того, чтобы принимать новых инфицированных, в центральных районных больницах области разворачивают новые койки. На 17 июля в регионе 325 свободных мест. Легко подсчитать, что при росте в среднем по 50 больных коронавирусом в день (это среднее число по области за последние дни), коек не хватит и на неделю.

«Даже если [губернатор Курганской области Вадим] Шумков сейчас быстро закупит оборудование и сделает новые койки, лечить некому. В области самая низкая обеспеченность медкадрами», — отметил в разговоре с URA.RU один из медиков.

Койки для зараженных коронавирусом размещают и в районных больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Другой заявил, что в районных госпиталях «одни фельдшеры, которые с ОРВИ с трудом справляются. Надо обученные кадры медицинские из Москвы запрашивать». У представителей регионального здравоохранения есть вопросы и к главе одноименного Департамента Ларисе Кокориной. Собеседник агентства убежден, что в медицинской системе неверно организована работа. «Вместо того, чтобы привозить на анализы кровь больных, стали возить самих больных. Конечно, заразили одно из отделений отделений», — говорит он.

На момент подготовки материала получить комментарии в правительстве Курганской области не удалось. Глава областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина не ответила на звонок. Был направлен письменный запрос в департамент информационной политики и внутренних коммуникаций Курганской области, который отвечает за взаимодействие с департаментом здравоохранения. Запрос был отправлен также на предприятие, о котором рассказывал один из собеседников.