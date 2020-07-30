Инсайды ХМАО: мэры разозлили губернатора

А вы куда поедете отдыхать? Соцсети

У чиновников ХМАО эта неделя выдалась непростой: их отчитала губернатор за невнимательность к проблемам жителей, а новые медиа принялись «мочить» неугодных. Но проблемы не только у них. Поговаривают, что кое-каким депутатам надоело, что их считают «карманными», и они решили показать мэрии, что тоже умеют считать деньги. А еще в сегодняшних «Инсайдах» истории о двух бизнесменах, которые попались на вранье.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрам досталось от Комаровой за протесты

Слухачи из ближайшего окружения губернатора ХМАО Натальи Комаровой поговаривают, что на этой неделе глава региона провела закрытое совещание с мэрами и их замами, поручив внимательней следить за ситуацией в муниципальных образованиях. «Комарова высказалась об акциях протеста. Разговор шел о том, что если кто-то остался без работы и жалуется на прочие беды, то об этом нужно узнавать не из СМИ или из соцсетей. Разговор был жесткий», — констатирует слухач. По его словам, тем главам, чьи муниципальные образования сейчас в повестке, очень прямо намекнули на неуправляемость ситуацией на местах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэры в ХМАО осенью не досчитаются подчиненных

По слухам, после осенних выборов губернатора ХМАО, изменения начнутся не только в региональном правительстве, но и в местных мэриях. «В отдельных муниципалитетах очевидно раздутый штат, созданы фактически, дублирующие подразделения, огромные департаменты. Все это будет мягко, а где-то и жестко, ликвидировано. Экономия — она такая. Сотрудники мэрий, которые попадут под сокращения, конечно выплатят приличные деньги, но где клеркам искать работу в ХМАО? Наверное уедут в другие регионы», — говорит слухмейкер.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре перед выборами начали появляться медиа для черных PR-компаний…

Югру в преддверии начала большого электорального цикла захлестнула волна новых медиа и telegram-каналов. В сети начали появляться сайты, посвященные информационной повестке ХМАО без каких-либо данных об учредителях или владельцах. «Такие порталы создаются для того, чтобы сливать туда заказные материалы. Ну, а telegram-каналы появляются, в том числе, для ведения локальных войн. Не секрет, что руководители соседних муниципалитетов часто не в восторге друг от друга. Теперь пиарщикам дается задача мочить оппонентов через мессенджеры», — переговариваются в медиасреде.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…и даже аналог «ФБК»

Поговаривают, что в Югре появился аналог фонда по борьбе с коррупцией. В соцсетях создан паблик, где выкладываются видео, разоблачающие чиновников из Нефтеюганска. Сами ролики по формату также похожи на те, что делает Алексей Навальный вместе со своей командой. «Ходят слухи, что к проекту могут быть причастны бывшие вице-мэры Нефтеюганска Сергей Лагойда и Андрей Метелев, которые таким образом сводят счеты с прежним работодателем. Пока ни о каком отклике от правоохранительных органов на расследования не слышно», — обсуждают в кулуарах слухачи.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Голодающий бизнесмен из ХМАО удивил даже соседей

Жители поселка Селиярово искренне недоумевают из-за того внимания, какое получает сейчас их односельчанин Евгений Коныгин, объявивший голодовку и заявивший, что коронакризис разрушил его бизнес. «В поселке этот товарищ известен как давний провокатор — без зрителей и слова говорить не станет. А бизнес он всегда вел не совсем по-честному. К тому же, его магазин как работал — так и работает, просто особо дела с ним никто иметь не хочет», — говорит его сосед.

Дума Сургутского района настроена воевать с чиновниками мэрии из-за проекта бюджета на 2021 год

Говорят, что принятие бюджета на 2021 год для администрации Сургутского района будет непростым. Депутаты настраиваются на серьезные баталии с чиновниками мэрии и дают понять, что не готовы смириться с теми затратами, которые посчитают необоснованными. «В этом году совокупные расходы на СМИ, с учетом всех контрактов и содержания собственных редакций, обходились почти в 100 миллионов рублей из районного бюджета. При этом есть множество других, более приоритетных задач, чем пиар главы Сургутского района Андрея Трубецкого», — шепчутся слухмейкеры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вотчине «Роснефти» в ХМАО раздражены скандалом из-за ложной вспышки коронавируса

Говорят, что элиты Нефтеюганска крайне раздражены историей с ложными результатами тестов на коронавирус у сотрудников компании «Роснефть-охрана-Югра». Выводы о положительных анализах на COVID-19 были сделаны в частном медицинском центре «Вира». А затем оказалось, что результаты ложные и о массовой вспышке заболеваемости на предприятии речи не идет. «Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев докладывал о сложившейся ситуации на предприятии. Прокуратура начала работу с перспективой возбуждения уголовного дела, а оказалось, что большинство результатов тестов на коронавирус были ложно положительными. Теперь вопрос, чем все закончится для частной лаборатории. Возможно, что такого солидного клиента, как „дочка“ „Роснефти“ она потеряет», — рассуждают инсайдеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовиков крупного города ждет проверка…

Инсайдеры из числа силовиков говорят, что полицию Нижневартовска ждет проверка с привлечением московских особистов. Вопросы у ревизоров возникли из-за слишком частого упоминания в закрытых сводках фамилий и имен высокопоставленных офицеров. «Силовики в Нижневартовске только с виду такие хорошие и дают высокие показатели. А судя по тому, что рассказывают сами полицейские, руководство там жутко лютует, кричит на подчиненных, гоняет чуть ли не за каждый минимальный „прокол“. Те в ответ жалуются в Москву, вот служба внутренней безопасности и едет разбираться», — говорит источник, но не называет точных дат ревизии. «Осенью, скорей всего», — заключает он.

…а в следственном комитете ХМАО внимательно следят за Нижневартовский районом

Источники поговаривают, что в следственном управлении следственного комитете ХМАО очень внимательно следят за ситуацией вокруг крупнейшего муниципалитета ХМАО и его главы Бориса Саломатина. Инсайдеры шепчутся о том, что уголовные дела, которые возбудили против двух тамошних мэров (в Новоаганске и Зайцевой Речке) приведут к новым уголовным делам, но, вероятней всего, в отношении заказчиков этих «расследований». «Внутри следкома есть убеждение, что все это заказуха лично против Саломатина. Но тот, якобы, и сам это знает. Более того, известен и интересант этого нездорового внимания. Плохо, что он из бывших наших сотрудников», — сокрушается высокопоставленный сотрудник СК.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медиабизнес ХМАО ждут неожиданные изменения

Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова лично пообщается с новыми медиаменеджерами — Алексеем Елизаровым (недавно возглавил ОТРК «Югра») и Светланой Бурлуцкой (получила должность директор ИД «Югра»), ведь они получили в управление учреждения, учредителем которых выступает региональное правительство. «От обоих топ-менеджеров Комарова ждет развернутых планов действий, при этом обоим дан карт-бланш в действиях — и в части оргструктуры организаций, и в части кадровых решений. И если в ИД все спокойно, то в ОТРК многие уже задумались о новых местах работы», — заключает слухмейкер, добавляя, что в ближайшее время планируется и вовсе объединить все медиактивы правительства в одну гигантскую структуру с лучшей управляемостью и одним бюджетом.

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