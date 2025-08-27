Житель Сургута угрожал судье из-за административки

В Сургуте осудили местного жителя за угрозы судье. Мужчина начал вести себя агрессивно, узнав о решении по делу об административном правонарушении.
«Ознакомившись с указанным решением суда Курбанов умышленно высказал в адрес судьи угрозу причинения вреда здоровью в виде выражений, содержащих лингвистические признаки угрожающие жизни и здоровью судьи», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Судья воспринял угрозы реально, учитывая обстоятельства и агрессивное поведение мужчины.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.
