27 августа 2025

Житель Сургута угрожал судье из-за административки

За угрозы судье сургутянину назначили 100 тысяч рублей штрафа
В Сургуте осудили местного жителя за угрозы судье. Мужчина начал вести себя агрессивно, узнав о решении по делу об административном правонарушении.

«Ознакомившись с указанным решением суда Курбанов умышленно высказал в адрес судьи угрозу причинения вреда здоровью в виде выражений, содержащих лингвистические признаки угрожающие жизни и здоровью судьи», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Судья воспринял угрозы реально, учитывая обстоятельства и агрессивное поведение мужчины.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

