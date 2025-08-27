В СИЗО №1 мужчина попытался пронести телефон. Сотрудники изолятора обнаружили гаджет у него в естественной полости, сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО.
«С использованием технических средств досмотра HomoSkan в естественной полости обвиняемого выявлено затемнение, что вызвало подозрение у сотрудников. В ходе дополнительного личного обыска у мужчины изъят сотовый телефон без SIM-карты», — говорится в группе ведомства в соцсети VK.
Сканер позволяет просвечивать не только верхнюю одежду, ремни и обувь, но и тело человека. Теперь за попытку пронести телефон мужчине грозит административная и уголовная ответственность.
До этого сотрудники изъяли SIM-карту, спрятанную внутри конфет. А ранее наркотические средства пытались спрятать в орехах и лекарственных препаратах.
