27 августа 2025

В ХМАО попытались пронести в СИЗО телефон в интимном месте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Телефон пытались пронести в СИЗО №1
Телефон пытались пронести в СИЗО №1 Фото:

В СИЗО №1 мужчина попытался пронести телефон. Сотрудники изолятора обнаружили гаджет у него в естественной полости, сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО.

«С использованием технических средств досмотра HomoSkan в естественной полости обвиняемого выявлено затемнение, что вызвало подозрение у сотрудников. В ходе дополнительного личного обыска у мужчины изъят сотовый телефон без SIM-карты», — говорится в группе ведомства в соцсети VK.

Сканер позволяет просвечивать не только верхнюю одежду, ремни и обувь, но и тело человека. Теперь за попытку пронести телефон мужчине грозит административная и уголовная ответственность.

До этого сотрудники изъяли SIM-карту, спрятанную внутри конфет. А ранее наркотические средства пытались спрятать в орехах и лекарственных препаратах.

Устройство обнаружили в естественной полости у мужчины
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
