Ресторан морепродуктов открылся в Ханты-Мансийске спустя полгода после анонса

Ресторан работает в техническом режиме, официальное открытие будет позже
Ресторан работает в техническом режиме, официальное открытие будет позже

Ресторан морепродуктов «Мидийное место» начал работу в техническом режиме в Ханты-Мансийске (ХМАО). Баннер об открытии появился в одном из торговых центров города еще в январе 2025 года.

«Ресторан работает в техническом режиме. Официальное открытие будет позже. Бронь столиков не предусмотрена нашей концепцией, работаем в режиме полной посадки», — узнал корреспондент URA.RU в самом заведении.

Первая точка сети в округе сначала открылась в Сургуте. Вскоре гости массово пожаловались на отравление устрицами. Инспекторы окружного Роспотребнадзора нагрянули в ресторан с проверкой и взяли пробы со смывами. Надзорный орган выявил нарушения санитарных норм. Но утверждений, что зарегистрированные случаи острых кишечных инфекций однозначно связаны с «Мидийным местом», не нашлось. Заведение продолжило работу в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало об открытии нового ресторана итальянской кухни «Перчини» в Сургуте. Гастроточка расположилось рядом со входом на Центральный рынок. Какие сюрпризы в меню и атмосфера ждет гостей ресторана — читайте в нашем обзоре.

