Абитуриенты ХМАО ринулись поступать в университеты Азии

Жители ХМАО стали активно интересоваться поступлением в азиатские вузы. Югорчане стали чаще заходить на сайты университетов Южной Кореи, Японии и Малайзии, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».
«Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии. Наиболее популярными у югорских абитуриентов в этом году оказались университет Путра в Малайзии (доля — 11%), Корейский передовой институт науки и технологий (9%) и Пекинский университет в Китае (7%)», — говорится в исследовании.
Китай остается крупнейшим направлением, но за год его доля в общем трафике на азиатские вузы снизилась с 69% до 35%. Югорчане интересуются прежде всего техническими вузами. Помимо Пекинского университета, популярными стали сайты университета Цинхуа и университета науки и технологий Китая. В Японии чаще интересовались Киотским университетом и университетом Осаки.
«Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 83% всех пользователей», — уточняют аналитики. А вот по возрасту самыми активными оказались югорчане 35-44 лет (40%) — родители потенциальных студентов. Доля молодежи 18-24 лет составила лишь 7%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!