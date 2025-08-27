27 августа 2025

Жителей ХМАО зовут на рыбалку за семгой на вертолете за треть миллиона рублей. Фото

Авторский тур за семгой обойдется жителям ХМАО в десятки тысяч рублей
Авторский тур за семгой обойдется жителям ХМАО в десятки тысяч рублей Фото:

Любители рыбалки из Югры могут отправиться за семгой в тур по диким северным рекам на вертолете. Стоимость охоты на деликатесный трофей вместе с перелетом, проживанием и питанием доходит до 330 тысяч рублей, выяснило URA.RU.

«Предлагаем авторские рыболовные туры за семгой на дикие северные реки. Обеспечим трансфер до наших баз вертолетом. Вы увидите всю красоту Крайнего Севера с высоты птичьего полета. Стоимость тура от 189 тысяч рублей», — следует из информации на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Авторские туры проводятся в районе Белого моря. До мест рыбалки добраться можно воздухом, на реку «Мегра» за 189 тысяч рублей, на мыс «Канин Нос» — он находится на стыке Баренцева и Белого моря, за 330 тысяч рублей. Поездка в это же место, но на катере по морю, обойдется дешевле — 250 тысяч рублей.

За такую стоимость рыбаку гарантируют вылов семги, щуки, поскольку егери обещают показать «золотые» участки водоемов. Также в цену пятидневного тура входит проживание в глэмпинге, питание от профессионального повара, возможность посетить баню, бар-ресторан, пользоваться спутниковой связью.

